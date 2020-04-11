數小時忍渴憋尿！護理師全配「悶到全身濕」…遭嗆：太陽這麼大，還要我等多久

▲護理師全身裝備包得密不通風，在大太陽底下為患者進行篩檢。（圖／截自《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）》粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠肺炎衝擊全球，世界各地醫療、防疫人員站在第一線，每天水深火熱應戰。有護理師大熱天穿著多層隔離衣，戴著N95口罩、面罩及手套，包得密不通風守在急診隔離區帳篷，忍受數小時不能喝水、上廁所，卻還遭受病人家屬情緒壓榨，爆氣飆罵「太陽這麼大，你們還要我等多久」，讓急診醫師白永嘉看不下去。

急診科醫師白永嘉今（11）日在粉專轉述該院急診區帳篷護理師的發文，指出前兩天太陽超大，「大熱天穿這個有多悶熱，穿這樣打電腦有多艱辛，當眼鏡跟護目面罩都起霧時，你知道有多難做事嗎？」臉上因長時間戴N95口罩都壓瘡了，再加上全身都配戴裝備，因此有數小時不能喝水如廁。

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護理師接著說，最讓人崩潰的是，「還要被病人家屬情緒壓榨，好想好好的休息放風放空，多希望疫情趕快結束。」

白永嘉醫師看了感嘆，轉述該文內容，並說有發燒或有旅遊史、接觸史的患者，在醫院的戶外篩檢站必須先由放射師照胸部X光以確定是否有肺炎，接著再根據症狀、病史、旅遊史和接觸史決定是否要通報、住院或可先返家。

▲第一線的英雄們每天辛苦堅守第一線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

白永嘉接著說，醫師、護理師及放射師皆必須完全穿著隔離服裝，待所有患者離開後，所到之處也必須以酒精完全消毒，以保障患者的安全。他表示「在國外生病的人先在家裡觀察，在台灣我們可以很方便地診斷，可是，昨天還是有人罵我們的護理師『太陽這麼大，你們還要我等多久？』」

護理師沒有回應患者，接著繼續工作，白永嘉心疼地說，「大太陽下包著隔離衣，她全身早就濕透了……」呼籲民眾請珍惜台灣得來不易的醫療，且就醫時請耐心等待、不要謾罵。