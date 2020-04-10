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休旅車防盜系統深夜響不停　吵到民眾睡眠很心慌…求警秒排除

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▲屏東縣枋寮警分局枋寮派出所警員戴士堯很快幫黃女重新設定警報器，解除擾人的噪音 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警分局枋寮派出所警員戴士堯很快幫黃女重新設定警報器，解除擾人的噪音 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉黃姓女子駕駛休旅車內的防盜器，深夜響起，她關不掉，怕吵到鄰居，認為枋寮漁港住家較少，趕緊開到該處「避風頭」，不料因為空曠產生噪音更大，她無法排除更心慌，趕緊求助報警求助，警方趕到順利排除，讓她感激不已。

枋寮警分局枋寮派出所警員戴士堯日前接獲黃姓女車主求助，指車上防盜裝置響不停，自己關不掉，戴員獲報趕到現場了解，發現黃女駕駛的休旅車防盜警報器故障，持續大聲鳴叫，在深夜寧靜的村莊顯得格外清晰，她在場自行處理超過半小時候仍無法關閉，不知該如何是好，只好報警求助，戴員迅速將其重新設定，就關閉該刺耳的響鈴聲。

由於她仍擔心將休旅車開回家後，停車之時又會再次發生故障而影響已熟睡居民，戴員不影響勤務運作之餘亦考量相同情形再次發生，主動陪同她返家，確認她將車停好後不會再發生相同故障情形，才返回派出所繼續服勤，讓她對警方熱心協助及對狀況快速地排除，直說「既專業又熱心」，相當感謝。

枋寮分局分局長黃國源得知戴員積極為民服務精神後，一再讚許，肯定他的付出，對提升警察形象有更大的提升效益，值得同仁學習。

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