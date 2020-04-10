▲ 新北義警捐贈抗菌消毒用品，警察局長陳檡文：攜手抗疫共護健康。警察局長陳檡文（左）、議員張志豪（右）。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府義勇警察大隊直屬中隊第二分隊為體恤警察同仁執行勤務時，防堵疫情維護自身安全之需求，特捐贈新北市警察局300瓶乾洗手與300瓶抗菌洗手乳，於10日舉行捐贈儀式，由新北市義勇警察大隊直屬中隊第二分隊總團長張炎明代表捐贈，警察局長陳檡文則回贈每位與會來賓新北警察公仔「新北‧心警」、勇哥（鴿）作為紀念品。

▲ 新北市義勇警察大隊直屬中隊第二分隊總團長張炎明（左）、警察局秘書室主任錢英華（中）、中隊長甄啟剛（右）。

警察局表示，警察是維護治安與保護民眾的第一線人員，新冠肺炎疫情升溫，使得同仁執勤的風險大增。本次新北市政府義勇警察大隊直屬中隊第二分隊慷慨解囊為警察同仁著想，特捐贈300瓶乾洗手與300瓶抗菌洗手乳，讓新北市警察同仁多一層保障，義勇警察大隊直屬中隊第二分隊如此支持警察並回饋社會，令人欽佩讚賞。

警察局長陳檡文強調，警察是社會治安最重要的防線，執勤同仁需面對各種不同狀況，疫情當前，同仁執勤風險亦隨之大增，更需要民眾的支持。對此局長陳檡文相當感謝新北市政府義勇警察大隊直屬中隊第二分隊對於新北警察同仁的支持與愛護。

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