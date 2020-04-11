　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

【黃寶慧】慧眼看天下／川普槓WHO　美四航母染疫本周最慘　獨訪安倍特別顧問

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新聞節目中心／綜合報導

美國成為新冠肺炎疫情重災區，四艘航空母艦陸續出現確診者，全球都在關注；總統川普7日指責世界衛生組織（WHO）對於疫情的反應慢半拍，才會讓全球搞砸防疫，更揚言考慮要中斷對WHO的金援，WHO秘書長譚德塞8日在記者會火大回嗆，要美國不要把疫情政治化；氣急敗壞的譚德塞還在記者會中點名台灣，指稱自己最近三個月受到來自台灣的人身攻擊，甚至還收到死亡威脅，引發全球熱議。另外，為遏止新冠肺炎疫情，日本7日對東京、大阪、福岡等七大行政區，發布為期一個月的緊急事態，過往人擠人的東京街頭如今人潮不再；實際上，在發布緊急事態之前，日本政府審慎以對，就怕會衝擊經濟，一度陷入公不公布的兩難。《慧眼看天下》第93集，就越洋獨家視訊專訪到日本內閣官房參與、也是首相安倍晉三的內閣特別顧問谷口智彥教授（Tomohiko Taniguchi），向主持人黃寶慧揭露安倍政府宣布緊急事態的決策轉折，以及東奧延期的關鍵祕辛。

▲《慧眼看天下》主持人黃寶慧與日本安倍首相特別顧問谷口智彥視訊連線。

▲《慧眼看天下》主持人黃寶慧，越洋與日本首相安倍晉三內閣特別顧問谷口智彥教授獨家視訊連線。

全歐洲最慘! 西班牙二度延長封城
歐洲疫情持續，重災區之一的西班牙，確診病例突破14萬，成為全球確診人數第2多的國家，西班牙總理宣布，全國緊急狀態再延長兩周。至於義大利，新增確診數逐漸放緩，顯示先前實施的限制措施已開始奏效；不過疫情卻在英國大爆發，日前確診的首相強森，因為連日高燒不退，還一度轉入加護病房，雖然官方強調病情穩定，但強森能否繼續領導英國，已經引發外界質疑。英國上下人心惶惶，英國女王伊莉莎白二世，罕見發表全國演說，感謝民眾配合禁足令，也不忘信心喊話，呼籲大家共體時艱，相信英國最終將會戰勝疫情。

▼英國首相強森（Boris Johnson）確診新冠肺炎，病情一度不樂觀，轉入加護病房。（圖／達志影像／美聯社）

▼英國首相強森（Boris Johnson）確診新冠肺炎，病情一度不樂觀，轉入加護病房。（圖／達志影像／美聯社）

印尼確診激增 齋戒月返鄉潮成考驗
新冠肺炎衝擊下，印尼成為受創最嚴重的亞洲新興市場之一，首都雅加達進入緊急狀態，經濟活動停擺，加上齋戒月將至、各地封城傳言不斷，開齋節的返鄉潮提前，超過萬人從雅加達返鄉，印尼當局已經開始管制交通、限制人流，也要求民眾外出必須戴口罩；為了防止疫情擴散，其它亞洲國家像是馬來西亞東馬兩州政府，就禁止主辦今年的齋戒月市集，泰國旅遊勝地蘇梅島也宣布「封島」到月底；不過全球第一個因新冠肺炎封城的武漢，歷經76天後，在8日正式解除封城，民眾都興奮準備恢復正常生活，但現在有專家推估，當地至少還有1到2萬名無症狀感染者，會不會爆發第二波疫情，仍存在變數。

▼為防範新冠肺炎，工作人員身著防護服在印尼街頭噴灑消毒劑。（圖／路透）

▼為防範新冠肺炎，工作人員身著防護服在印尼街頭噴灑消毒劑。（圖／路透）

國際發光! 台防疫故事登多國媒體
2019新型冠狀病毒去年底開始爆發，短短3個多月已經遍及全球，台灣全心致力於控制疫情以及分配防疫物資，抗疫繳出漂亮成績單，日前台灣也宣布捐贈1千萬片口罩，協助全球對抗新冠病毒，美國國務卿龐培歐就親自推文感謝台灣，是艱難時刻真正的朋友，更是抗疫世界典範；日本首相安倍晉三的內閣特別顧問谷口智彥教授，接受慧眼看天下獨家專訪，也特別提到台灣防疫表現亮眼。原先有研究預測，台灣疫情可能會是全球第2慘，不過台灣用行動打破外界的不看好，成功的防疫故事也登上多國媒體，在國際發光。

▼日本首相安倍晉三轉發總統蔡英文推特向台灣致謝。（圖／翻攝自安倍晉三推特）

▼日本首相安倍晉三轉發總統蔡英文推特向台灣致謝。（圖／翻攝自安倍晉三推特）

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
阿滴募資「台灣人給世界的一封信」達標　外交部回應了
濃妝妹半夜痛掛小兒科　醫一看身分傻了「住院才能換命」
雨下完就暴冷！今晚北東迎大雨　明氣溫溜滑梯「最冷跌破10度」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每年給150億被當塑膠！川普暴怒要刪資金　WHO「關鍵6字」回應了

【黃寶慧】慧眼看天下／川普槓WHO　美四航母染疫本周最慘　獨訪安倍特別顧問

快訊／日本「皇宮護衛官」首例確診　疫情衝擊日本皇宮

3D模擬病毒室內傳染力　咳一聲…可擴散兩條走道+停留6分鐘

日本外務省局長確診　外相茂木敏充「緊急取消」記者會：省內很少濃厚接觸

你的跳投很弱！　芝加哥市長出招趕市民回家：來自阿姨的友善提醒

義大利黑手黨援助窮人「趁疫壯勢」？　反黑幫作家：小心拿人頭做擔保

2個月來僅採檢171件！埼玉保健所長坦言：怕醫院爆滿所以故意提高標準

剛果新冠疫情還沒完　伊波拉休52天又爆發…譚德塞：一切都還沒結束！

屁孩狂靠近「故意打噴嚏」！　他4天後驚現「流感症狀」…崩潰確診了

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

700萬口罩抵歐洲！政要拍片致謝　盼台灣「納入WHO」：謝謝蔡總統

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

萌到崩潰？老媽帶兒到寵物店玩耍男孩抱吉娃娃秒爆哭：牠好可愛QQ

每年給150億被當塑膠！川普暴怒要刪資金　WHO「關鍵6字」回應了

【黃寶慧】慧眼看天下／川普槓WHO　美四航母染疫本周最慘　獨訪安倍特別顧問

快訊／日本「皇宮護衛官」首例確診　疫情衝擊日本皇宮

3D模擬病毒室內傳染力　咳一聲…可擴散兩條走道+停留6分鐘

日本外務省局長確診　外相茂木敏充「緊急取消」記者會：省內很少濃厚接觸

你的跳投很弱！　芝加哥市長出招趕市民回家：來自阿姨的友善提醒

義大利黑手黨援助窮人「趁疫壯勢」？　反黑幫作家：小心拿人頭做擔保

2個月來僅採檢171件！埼玉保健所長坦言：怕醫院爆滿所以故意提高標準

剛果新冠疫情還沒完　伊波拉休52天又爆發…譚德塞：一切都還沒結束！

屁孩狂靠近「故意打噴嚏」！　他4天後驚現「流感症狀」…崩潰確診了

學會人體工學、家具基本比例　教你小客廳變身豪宅大器感

每年給150億被當塑膠！川普暴怒要刪資金　WHO「關鍵6字」回應了

A-Lin直播開唱遭疑：螢幕拉長？　她曬「直挺鉛筆腿」還原真實身材

Lady Gaga新畫報大展外星人時尚風　網：湯匙女王、這就是我要的面罩

【黃寶慧】慧眼看天下／川普槓WHO　美四航母染疫本周最慘　獨訪安倍特別顧問

楊冪久違見鄧倫！超開心「伸出雙手小跑」直接抱住　網嘆：偶像劇畫面

小狼狗男友受傷「讓我躺一下」瘋狂撒嬌　下秒「狼變」伸鹹豬手：這樣我能舒服一點！

中職／教頭不分資深資淺　洪總：大家都是0勝

14天9片口罩超富有！Icu名醫嘆：台灣根本是全球首富

曼哈頓3月房市交易2筆「創金融風暴後新低」　專家估：再跌30％

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

北韓死亡數瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

無視警告　世衛：台灣沒提人傳人

清水中體液沒賺還倒賠　全球最知名「泳池」退役

譚德塞3分鐘狂轟台灣　Reddit網友點破「跟顏色無關」

口罩抵歐！歐盟官網秀我國旗　打臉WHO：困境展現團結

提供世衛捐助怎麼砍 　川普下週定奪

美國宵禁竟播《國定殺戮日》警報　民眾全嚇瘋

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

韓網友罵爆譚德塞：台灣才有資格對WHO大聲

她蟬聯富比士最年輕富翁　一則文就能買豪宅

德國重症小鎮「15％人口驚現新冠肺炎抗體」

更多熱門

相關新聞

秘書長到底是什麼？真實職位曝光

秘書長到底是什麼？真實職位曝光

世界衛生組織秘書長譚德塞近日言論引發爭議，不台灣人對譚德塞的言論感到相當憤怒。對此，有人相當好奇，「秘書長」這個職位到底是做什麼的。職級曝光後，也讓網友大嘆，真的是大權在握。

3分鐘台語版「譚德塞記者會」笑噴

3分鐘台語版「譚德塞記者會」笑噴

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

歐洲127政要致函WHO：強烈支持台灣參加世界衛生組織！

歐洲127政要致函WHO：強烈支持台灣參加世界衛生組織！

差3天宣告疫情結束　剛果爆伊波拉病例

差3天宣告疫情結束　剛果爆伊波拉病例

關鍵字：

慧眼看天下黃寶慧直播安倍川普WHO譚德塞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

瑞莎看不下去！甩出1網址對抗譚德塞

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

他炫500片↑口罩免排隊　網怒...真相神轉

陳時中亮電郵「全英文朗讀」回擊WHO

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

LIVE／口罩販賣機來了！插健保卡1分鐘就拿到

北韓死亡數瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

為何30歲主婦能當酒店紅牌？名嘴曝原因

陳時中：口罩配售量已大於總人口

更多

最夯影音

更多
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面