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從各自執飛到類包機 徐正文：兩岸都有很大讓步

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▲▼ 最後滯留湖北台灣民眾感謝政府。（圖／湖北台商救援協會會長 徐正文提供

▲ 最後滯留湖北台灣小朋友感謝蔡政府讓他們回家。（圖／湖北台商救援協會會長 徐正文提供）

記者任以芳／台北報導

第二批返台類包機終於再次啟動，最後滯留湖北台灣民眾終於可以全部回家。由於，先前陸委會表示「與對岸喬包機確實需要花時間。」最後，採用類包機模式返台。對此，負責居中協調的台商救援會會會長徐正文也表示，「台灣和大陸方面其實都有努力，這次能順利落幕，雙方都有做很大的讓步。」

回顧疫情爆發後，先由大陸東航執行第一架次包機，事後雙邊各自堅持由「自家飛機執行」，又各退一步，改成華航、東航輪流執飛，最後，又轉成類包機模式。對此，徐正文表示，這次雙方以默許方式承認類包機，只希望讓滯留民眾快點返台，由於「兩岸關係有點特殊性， 就像兩個大人吵架離婚，小孩站哪邊都不是，吵歸吵、鬧歸鬧，最後還是默默為台灣民眾權益去做些事情。」

▲▼ 最後滯留湖北台灣民眾感謝政府。（圖／湖北台商救援協會會長 徐正文提供

▲關於協調包機問題，徐正文表示，台灣、大陸方面最後都有做很大讓步。（圖／記者任以芳攝）

如今，滯留台灣民眾不斷的等待，終於盼到最後一批可以全部返鄉。徐正文說，「關於對大陸這塊，這次可看到，兩邊還是願意互相幫助，雙邊都有很大讓步，只是台灣民眾百姓不清楚兩岸特殊性。」滯留台灣民眾返台過程中，遇到許多問題，當地友人、台辦、台協都有協助，大陸各省跟各省要橫向協調也是很不容易事情，當然，台灣方面也給了不少支持。

至於，第二批類包機確定啟動後，滯留湖北的台灣民眾不斷打電話向海基會報名，許多人也反應電話一直不通，很擔心自己上不了飛機。徐正文也表示，「現在滯留湖北的國人大約有300、400人左右，安排的兩架次飛機，大該有400多個位子，所有一定足夠。」希望滯留國人不用慌張，台灣政府會做好安排。

▲▼ 最後滯留湖北台灣民眾感謝政府。（圖／湖北台商救援協會會長 徐正文提供

▲第二批類包機啟動後，滯留湖北台灣民眾狂打電話給海基會報名。（圖／記者任以芳攝）

相較第一次類包機通知時間實在太急迫，很多人措手不及，這次至少預留一個多星期時間，讓滯留國人可以安排行程。已經返台的民眾也十分熱心，分享自己「千里赴滬路線」，有人花錢包車或是搭高鐵、飛機。不過，考量路途遙遠又辛苦，還有不少家長一個人帶孩子上路，不確定風險很高。徐正文說，「會盡量安排單身者幫忙協助，大家一路相伴到安全到上海浦東機場搭機。」每天晚上九點，也會跟滯留群組成員分享每日進度，安撫等待情緒「相信蔡政府沒忘記大家。」

有些行動不便、年長者必須出發前一天住進上海，由於台灣民眾沒有大陸的健康綠碼，無法入住酒店。徐正文特地談一間上海捷家連索酒店，非常靠近浦東機場，也願意讓台灣人入住。按照入住人數，房費一晚大約250到189元人民幣，換算不用到一千台幣上下。徐正文說，「希望能減輕大家費用負擔，也不用擔心住宿問題，安心返台。」

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