他PO出重症父「最後一通視訊電話照」　再打開鏡頭…只見爸瀕死掙扎表情！

▲艾力克斯最後一通視訊通話曝光,已經是瀕死的狀態。(圖/翻攝自推特@S3bster)

記者陳亭伃/綜合報導

新冠肺炎的疫情造成許多家庭破碎,尤其又以高齡者容易受到感染,讓不少人失去雙親。日前英國倫敦一名男子就PO出父親在重症病房的最後一面,家人在視訊的期間,漸漸地看到原本氣色好、還能說話的人,成為緊掛氧氣罩,連講話都會喘氣的瀕死病患。

根據英國《每日郵報》報導,艾利克斯(Alex Yuen)日前在家中昏倒被緊急送往倫敦聖喬治醫院(St George's Hospital),經過篩檢之後發現為新冠肺炎,因為已經71歲且有慢性病史,因此立即被安排進去隔離病房內治療。

在治療的過程中,病情卻持續惡化,在醫院的安排下,艾力克斯與家人進行了Facetime視訊通話,沒想到卻也是一家人最後一次見面。艾力克斯在跟兒子通話時,戴著氧氣罩還能說上幾句話,他說道:「我很害怕在醫院孤獨的死去」,當時看起來精神狀態還算可以,家人也未想到死亡來的如此迅速。

艾力克斯的兒子賽巴斯汀(Sebastian)難過的表示,他沒想到這就是最後一次通話,「我們知道他的病情在惡化,但是大家都聊得很開心,大家真的都要深愛自己的家人、即時告訴他們。」賽巴斯汀在父親過世後PO出最後一張視訊通話照,可以看到艾力克斯的臉部已經遭到氧氣罩壓迫,甚至說不上幾句話,痛苦的表情全寫在臉上,不久後即傳出他病逝的消息。

醫護人員表示,他們盡可能給艾力克斯沒有痛苦的離開,當看到他的家人在對他加油打氣,大家都非常的心疼難過。

