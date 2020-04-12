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安西夜市大會師　台南佳里防疫總動員

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▲台南市佳里分局等聯合宣導團，前往佳里區安西夜市進行防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里分局等聯合宣導團，前往佳里區安西夜市進行防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為響應中央流行疫情指揮中心政策，加強指導各夜市攤商及餐廳用餐環境維持安全社交距離，特舉辦佳里區安西夜市防疫宣導活動。

市長黃偉哲特指派市場管理處科長馮秋蓉帶隊率成員10多人，聯合佳里區長朱雅宏、佳里區文新里長任文才、安西里長林國賓、消防局佳里分隊暨佳里分局分局長斯儀仙、副分局長陳俊凱及該分局宣導團同仁、義警、民防、巡守隊、警友及志工等協勤民力等人，於4月11日晚間利用佳里區安西夜市商展機會，於安西夜市前廣場辦理新冠肺炎病毒防疫及交通安全等宣導活動，由宣導人員手拿宣導牌，提醒各攤位之間要維持1公尺以上安全距離，攤販業者與民眾均要戴口罩，保持安全社交距離，讓購物變得很放心，在室內用餐，餐桌與餐桌距離維持在1.5公尺以上的安全社交距離，服務人員均要戴口罩，讓用餐很安心。

▲台南市佳里分局等聯合宣導團，前往佳里區安西夜市進行防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南台灣夜市走紅歌手陳思安，熱情響應配合防疫宣導，以走唱方式，大秀走紅歌曲「安平之戀」，祝褔台南鄉親抗疫成功，身體「平安」，也融入防疫議題以醫療口罩作為有獎徵答，與現場民眾熱烈互動，場面溫馨。

佳里分局宣導團巡官李晟邦、林育石等人以「交通大執法」的執法重點、新興毒品態樣及新興詐騙手法，與現場民眾分享工作經驗，內容活潑生動及結合案例解說，反應熱烈，巡官李晟邦及佳里金唐殿上元燈慈善會會長楊志超等人以對抗武漢肺炎的健康防護觀念，籲請現場逛夜市的市民朋友，防疫期間要戴口罩、勤洗手，並掌握「內、外、夾、弓、大、立、腕」等洗手7字口訣，確實搓洗乾淨，若身體不適則在家休息或儘速就醫，關心現場民眾的健康安全，氣氛融洽，互動熱烈，宣導效果良好。

▲台南市佳里分局等聯合宣導團，前往佳里區安西夜市進行防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里警分局長斯儀仙表示，很感謝市場管理處科長馮秋蓉響應市長黃偉哲提倡「安全旅遊」政策及因應武漢肺炎疫情，避免感染的風險，11晚提前於安西夜市攤商攤位布置前，率所屬工作人員協助夜市人潮動線規劃，設置入、出口分流單行道管制，請逛夜市民眾進場全程戴口罩，建議外帶，避免試吃，用餐不交談，也播放市長黃偉哲提醒民眾勤洗手、戴口罩錄音宣導帶，現場民眾都能配中央防疫政策及人潮分流管制，採購動向順暢有序。

佳里區長朱雅宏表示，很感謝佳里分局警方於疫情期間對於轄區治安、交通及配合執行防疫工作的付出，又能即時掌握社會脈動，於例假日期間防疫不鬆懈至夜市加強防疫及交通安全宣導，同時請民眾在防疫期間，社交距離至少保持室內1.5公尺，室外1公尺之距離，無法保持的時候，請一定要戴上口罩，以降低感染與傳播的機會，保護自己也保護他人，避免引發社區群聚感染，形成防疫破口。

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