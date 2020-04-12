「台南23歲爆乳酒店妹」疑偷上班撞死老婦肇逃　翹腳打卡：搞一個大陣仗

▲官女原本在三間酒店陪酒，臉書上也有許多爆乳的美照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心9日宣布全國酒店、舞廳即日起停止營業。但台南市一名23歲官姓酒店妹疑似私下接桌，到其他地方繼續陪酒，結果清晨酒駕撞死一名婦人，還一路肇事逃逸，直到撞上路燈、輪胎飛出才停下，車上還被警方發現有濃濃的毒品味。她肇事後供稱，不曉得撞死人，只喝了一點酒，甚至在派出所打卡發文，「搞一個大陣仗」，訊後交保候傳。

指揮中心表示，為維護民眾健康，自即日起酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施；為防止疫情擴散，請全國各縣市政府務必配合，由經發局（或業管機關）、衛生、消防、警察局共同稽查上述行業是否有遵守規定。

指揮中心再次呼籲，現在是國內防疫關鍵時刻，提醒全國人民避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭到感染的風險。

▼官女疑似私下接桌才釀禍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《自由時報》報導，但台南一名官姓酒店妹疑私下接桌，化濃妝、穿小禮服繼續陪酒，結果11日清晨4時多酒後開車，行經中西區海安路一段、尊王路口撞上一名老婦，結果沒下車察看還肇事逃逸約450公尺，一路撞上阻車柱、路燈，直到右車輪飛出才停在友愛市場附近。

遭撞的婦人因傷勢嚴重，送醫後仍回天乏術。至於官女人無大礙，供稱不曉得撞死人，只喝一點酒，但酒測驗血超標達0.5毫克。警方還在官女車上發現濃濃的毒品味，除了酒駕還疑似毒駕，訊後依過失致死、公共危險交保候傳。

而官女撞死人後，送醫過程中翹腳滑手機，還在臉書打卡，標記自己在「中正派出所」，寫道「搞一個大陣仗」。而她原本在三間酒店坐檯，後來在一間酒店上班，臉書上也有許多爆乳的美照。