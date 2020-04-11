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林薇嗆譚德塞爆紅！祖父母多年前「捲入慘案」…父親背後故事令人鼻酸

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▲▼留英的台灣女學生林薇，錄製全英文影片，反擊世衛（WHO）秘書長譚德塞指控。（圖／擷取自林薇《臉書》，下同）

▲林薇錄製全英文影片，反擊譚德塞指控。（圖／翻攝林薇臉書）

記者柯振中／綜合報導

旅英女孩林薇近日寫了一封公開信，呼籲譚德塞向台灣道歉，意外登上各大媒體版面，一夕之間爆紅，先前曾因腫瘤休學的故事也意外曝光。不過，林薇的父親林作賢身上卻有更大的傷痛，早前「電鍋殺人案」的死者，正是林作賢的父親。

林薇的父親名字叫林作賢，是名退休教師，隨後創辦了點點滴滴科技公司，不過，他的童年卻有不少陰影。林作賢說，他們小時候擁有美滿的家庭，母親是教師，父親則經營遊覽車業，家裡有6個小孩，他排行老二。

請繼續往下閱讀...

林作賢曾經認為，父親是個好男人，不但會做家事，還會煮飯、洗衣，沒想到突然有了外遇，導致家庭變調。林作賢的父親生意失敗，母親也視力衰退，無法在教書，導致經濟出現困難，被安置到低收入區，父親還帶著小三，回到老家居住，他為了維持生計，只好輟學賣東西。

▼林薇的父親身上背負著許多家庭被撕碎的痛苦。（圖／翻攝臉書粉專「林薇Vivi」）

▲▼林薇與父親的合照。（圖／翻攝臉書粉專「林薇Vivi」）

林作賢母親為了與父親談判，獨自南下，將6個小孩留在家中，沒想到6個小孩再度接獲母親消息時，竟是母親命危。林作賢說，媽媽南下談判，卻被父親的小三推入浴缸，浸泡在熱水中，導致全身燙傷，送醫5天後不幸過世。

沒想到，林作賢母親的死沒有讓父親醒悟，反而是將6名小孩全送到育幼院，這讓林家6兄妹相當痛苦，感到被全世界背叛。後來，林作賢考上師專，當上了教師，沒想到，再次接獲父親消息時，竟是父親被小三殺害的死訊。

林作賢指出，父親後來與小三結婚，兩人育有一子，但小三某次搭乘火車時，與父親發生爭執，將同父異母的弟弟丟出窗外，導致弟弟變成智能障礙，接著雙方有次吵架，小三拿電鍋將父親砸死，智能障礙的弟弟在一旁目睹一切。

當時的事件震驚台灣社會，林作賢受訪時說，已經沒有恨了，人生應該向前看，而非一直往後看。林作賢說，這些傷痛讓他化為動力，繼續幫助更多小孩，讓孩子們不在人生的方向上迷途，最後也選擇原諒父親、原諒小三。他也感嘆，當真正原諒後，他才發現，原來他也原諒了自己。

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