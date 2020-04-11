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BBC報導「台灣劃入中國版圖」　網友洗版灌爆：台灣沒封城！

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▲▼BBC把台灣劃入中國地圖，惹火台灣網友。（圖／翻攝自BBC）

▲BBC把台灣劃入中國地圖，惹火台灣網友。（圖／翻攝自BBC）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）幾乎讓全世界都停擺，英國BBC也報導了全球防疫措施與現況，但是在中國部分的報導中，卻把台灣也劃入中國地圖當中，讓台灣網友湧入BBC臉書要求更正，台灣不屬於中國，並且強調台灣沒有封城（Taiwan is not under lockdown）。

根據BBC的新聞節目「BBC's Cut Through the Noise」10日播出的最新一集節目當中指出，全球有數十億的人口正處於封城的狀態，不過這種情況「取決於你住在哪裡」節目中介紹了義大利、印度、南非、白俄羅斯、荷蘭等國的現況，在介紹到中國武漢，卻在該段內容開頭的地圖中，把台灣也劃入中國。

網友在BBC粉絲頁留言表示，「來自台灣的更新，我們在這裡不實施封鎖政策，甚至保持日常工作、出遊、運動，更重要的是，我們沒有被中國統治，而是擁有自己的政府與主權」、「台灣不是中國的一部分！我們沒有被封城，我們的政府盡力保護我們的公民健康」、「BBC新聞使用錯誤的地圖，台灣沒有被封鎖，傳播錯誤的訊息是可恥的」

「台灣不是中國的一部分！過去三個月台灣沒有城市封鎖，台灣人還是可以去餐廳，孩子們還是像往常一樣上學」、「拜託，台灣不是中國的一部分，我們擁有完整的公共衛生系統,現在我們正在幫助世界抗擊病毒，作為有影響力的媒體，請糾正3分41不適當的部分」。

▲▼報導台灣隔離是監獄！英情侶指控被推翻　《BBC》刪貼文了。（圖／翻攝BBC）

▲BBC在3月的報導，才惹怒過台灣人一次。（圖／翻攝BBC）

BBC幾乎在不到一個月的時間，兩度惹怒台灣的網友，3月底才因為一對英國與澳洲的情侶，在花蓮接受隔離，卻嫌棄環境像坐牢，投書BBC報導，卻因為只聽信片面之詞，沒有進一步查證，讓許多台灣網友要求修改報導內容，現在又因為節目中的錯誤地圖，再度讓台灣網友湧入洗版要求修改。

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