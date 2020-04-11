大樹舊鐵橋男性浮屍「左腳缺趾」無外傷、無證件　身分待釐清

▲民眾11日下午在大樹舊鐵橋發現男性浮屍。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄大樹舊鐵橋公園攔沙壩11日下午發現一具男性浮屍，警方獲報後與消防隊合力打撈上岸，死者外觀完整無外傷，但左腳缺趾，初步排除他殺，但現場沒發現遺書及交通工具，警方目前正追查死者身分。

警方進行採證後，初判這名死男性死者年齡約中年，身高約165公分至170公分，外觀無明顯外傷，但左腳缺小拇指，衣著整齊沒穿鞋，應無他殺嫌疑。

不過警方在現場搜尋後，並無發現遺書及交通工具，現正全力釐清身分中。