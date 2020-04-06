花蓮和南寺近岸驚見女浮屍！海巡打撈上岸：放心帶妳回家了

▲海巡人員全程穿著防疫裝備，將女性大體打撈上巡防艇。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮台11線和南岸寺前海岸5日中午發現女性浮屍一具，身高約160公分、著黑色棉質上衣及粉色內衣褲、右手配戴綠色玉鐲，由於死者無任何證件，身份及死亡原因正由檢警調查確認中。

海巡署艦隊分署第六海巡隊5日12時13分接獲第九巡防區通報：漁船「金○發2號」在和南寺近岸發現1具大體，載浮載沉，請求協助。



巡防艇抵達現場後，在發現大體漁船的指引下，隨即準備進行打撈工作，打撈過程海巡人員穿著防疫裝備，在13時40分即將之撈起，並用公德袋妥善裝載，保持大體運送完整，表示對逝者的尊重。處理過程當中海巡同仁不斷以國、台語對亡者說：請你放心，準備好好帶你回家了…。

▲海巡人員以國、台語對亡者說：請你放心，準備好好帶你回家了…。



警方表示，初步勘驗死者為女性、身高約160公分、著黑色棉質上衣及粉色內衣褲、右手配戴綠色玉鐲，由於死者無任何證件， 由禮儀社將大體送達花蓮市立殯儀館冰存待驗，詳細死亡原因仍待報請檢察官解剖，調查後釐清。



花蓮海巡隊隊長賀華傑指出：花蓮地區的海岸雖然美麗，但卻隱藏潛在危險，夏季戲水民眾絕不可以掉以輕心，應特別注意自身安全！並呼籲海巡人民衆於海上發現或發生任何危難時，請立即撥打海巡署免付費「118」報案服務電話，海巡隊皆會於第一時間派員處理。

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