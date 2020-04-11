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醫療物資抵港口！　帛琉大使發文謝台灣：TaiwanCanHelp

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實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情全球嚴峻，台灣援助邦交國帛琉的呼吸器及生物安全櫃等醫療物資，已經順利在11日清晨運抵當地港口。帛琉常駐聯合國大使鄔露彤（Ngedikes Olai Uludong）也在推特上發文再次感謝台灣，並表示這些物資可完善當地的檢測設施，還標註「#TaiwanCanHelp」肯定台灣的幫忙。

▲▼帛琉常駐聯合國大使鄔露彤（Ngedikes Olai Uludong）感謝台灣的醫療物資。（圖／翻攝自推特／Ngedikes Olai Uludong）

▲▼帛琉常駐聯合國大使鄔露彤（Ngedikes Olai Uludong）感謝台灣的醫療物資。（圖／翻攝自推特／Ngedikes Olai Uludong）

帛琉常駐聯合國大使鄔露彤（Ngedikes Olai Uludong）表示，日前帛琉曾因國內醫療物資缺乏，向多國請求援助，但都只有收到建議檢測的回應，只有台灣願意伸出援手，派出醫療包機隨2名醫療專家並於1日抵達當地。讓她曾感動在推特上發文表示，「謝謝台灣，你知道你的朋友是誰」。

▲▼帛琉常駐聯合國大使鄔露彤（Ngedikes Olai Uludong）感謝台灣的醫療物資。（圖／翻攝自推特／Ngedikes Olai Uludong）

近日醫療物資也已經順利運抵當地，讓她再次發文感謝台灣醫療專家們的協助，並在推文中標註「#TaiwanCanHelp」，感謝台灣在疫情中作為「兄弟之邦」的友好協助。

▲▼帛琉常駐聯合國大使鄔露彤（Ngedikes Olai Uludong）感謝台灣的醫療物資。（圖／翻攝自推特／Ngedikes Olai Uludong）

帛琉與台灣的友好合作早有前例，在此之前，曾有一名駐帛琉的美國籍醫療人員疑似感染新冠肺炎，當時台灣在接獲通報後，就由新光醫院感染科醫師透過視訊的方式來協助採檢，所幸最後結果為陰性。而帛琉總統當時就親自公開稱讚台灣，感謝台灣協助防疫。

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