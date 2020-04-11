平交道熄火釀禍遭求償3.2億元　聯結車司機哀嘆：要我的命

▲聯結車在平交道上無故熄火被火車撞上。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者洪正達／高雄報導

台鐵3109次電聯車10日下午行經楠梓屏山巷平交道時，撞上一輛熄火的聯結車，造成電聯車車頭全毀及4人受傷，橋檢漏夜偵訊吳姓（59歲）聯結車司機後，今天上午裁定3萬元交保，同時將扣押聯結車釐清熄火原因，不過，聯結車司機後續將面對台鐵3.2億天價求償，只能無奈長嘆「簡直要我的命」。

據了解，整起事件造成35歲台鐵司機員受有肢體撕裂傷、昏迷， 另有3名乘客受到輕傷，被送往醫院治療，未受傷的乘客預計將由台鐵安排小巴士接送，聯結車司機表示，事發當時他正要通過平交道，孰料，車頭才剛通過車輛卻突然熄火，卡在平交道上動彈不得，接著車尾便遭受撞擊，他餘悸猶存表示，自己沒有受傷是不幸中的大幸。

▲聯結車車斗被火車撞及後當場側翻。（圖／記者翁進忠翻攝）

台鐵公司表示，這起事故一直到11日上午才恢復雙向通車，共影響約87列次、3424分鐘及旅客1萬6488人，財物損失初步估計行車設備部分（含電力設備、號誌設備、車輛及軌道等）、搶修人力與機具費用及營運損失共計約3.2億餘元，為防聯結車司機與所屬公司脫產，目前已具狀向橋頭地院聲請假扣押。

台鐵提到，目前已通報交通部及運安會啟動調查，而運安會也於10日下午派員到現場調查，另外，交通部鐵道局也派員到行控中心進行調查，並依據現場平交道監視影像研判，事故是因聯結車不當侵入平交道所導致，因此鐵路警局已將聯結車駕駛依違反公共危險罪移送偵辦，橋檢漏夜進行複訊後，認定聯結車司機涉犯公共危險罪，諭令3萬交保。