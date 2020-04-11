「聯結車卡平交道」導致火車撞擊4傷　台鐵求償3.2億！司機3萬交保

▲台鐵10日的意外，橋檢諭令肇事聯結車司機3萬交保。（圖／台鐵提供）



記者洪正達／高雄報導

高雄10日下午發生火車撞聯結車外，經橋頭地檢署檢察官漏夜訊問後，認為聯結車司機涉犯公共危險罪嫌，諭令3萬交保，並扣押肇事車輛進行鑑定以釐清是否為人為因素或機械故障。

台鐵高雄新左營=楠梓間北邊平交道10日下午發生車禍意外，一輛滿載水泥的聯結車因車輛熄火，卡在平交道上，車尾遭到火車猛撞，造成火車上3名乘客及司機受傷，而聯結車駕駛則是逃過一劫。這起事故台鐵初步估算損失約3.2億元，而這筆費用將待鐵路警局完成偵辦後，向肇事公司及肇事駕駛求償。

台鐵公司表示，這起事故一直到11日上午才恢復雙向通車，共影響約87列次、3424分鐘及旅客1萬6488人，財物損失初步估計行車設備部分（含電力設備、號誌設備、車輛及軌道等）、搶修人力與機具費用及營運損失共計約3.2億餘元。

台鐵提到，目前已通報交通部及運安會啟動調查，而運安會也於10日下午派員到現場調查，另外，交通部鐵道局也派員到行控中心進行調查，並依據現場平交道監視影像研判，事故是因聯結車不當侵入平交道所導致，因此鐵路警局已將聯結車駕駛依違反公共危險罪移送偵辦，橋檢漏夜進行複訊後，認定聯結車司機涉犯公共危險罪，諭令3萬交保。

