長庚女員工騎車撞飛！重砸後車慘死　目擊者嚇：七孔流血10公尺

▲長庚女員工騎車碰撞噴飛，頭部當場受到重創。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

記者柯沛辰、陳豐德／新北報導

新北市新莊區壽山路10日傍晚發生一起死亡車禍，當時林口長庚31歲李姓女員工騎車返家，不料下山時在轉彎處撞上對向一輛黑色休旅車，導致她整個人向前飛越第一輛車，砸落另一輛白色休旅上，口鼻耳不斷流出鮮血。警消到場後，將人就近送往長庚搶救，但李女仍於晚間7點37分不治。

據了解，李女10日傍晚5點多騎車從新莊區壽山路下山，但騎經轉彎處疑似角度過大，不慎跨越雙黃線，與對向一輛黑色休旅車發生碰撞，撞擊力道之強，使得她當場向前噴飛，摔落並碰撞黑車後方另一輛白色休旅車。

▲李女疑似過彎不慎，撞上對向黑色休旅車。

李女落地後，頭部受到重創。根據《聯合報》報導，有民眾目睹全程，指李女倒在地上一動也不動，面部七孔流血，血跡一路沿著坡道流下，長達10公尺。

警消獲報到場後，將人就近送往林口長庚醫院，但仍回天乏術。經確認，死者、黑色休旅車與白色休旅車駕駛3人酒測值為零，也都持有駕照，目前初判李女疑似跨越雙黃線，但詳細原因有待進一步釐清。據悉，李女任職林口長庚，下班要返回位在新莊丹鳳的住家休息，不料取道林口、新莊山路，竟不幸喪命。

▲李女撞擊噴飛，砸落黑車後方的白色休旅。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～