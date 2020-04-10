　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

長庚女員工騎車撞飛！重砸後車慘死　目擊者嚇：七孔流血10公尺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼長庚女醫護騎車撞飛！重砸後車慘死　目擊者嚇：七孔流血10公尺。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲長庚女員工騎車碰撞噴飛，頭部當場受到重創。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

記者柯沛辰、陳豐德／新北報導

新北市新莊區壽山路10日傍晚發生一起死亡車禍，當時林口長庚31歲李姓女員工騎車返家，不料下山時在轉彎處撞上對向一輛黑色休旅車，導致她整個人向前飛越第一輛車，砸落另一輛白色休旅上，口鼻耳不斷流出鮮血。警消到場後，將人就近送往長庚搶救，但李女仍於晚間7點37分不治。

據了解，李女10日傍晚5點多騎車從新莊區壽山路下山，但騎經轉彎處疑似角度過大，不慎跨越雙黃線，與對向一輛黑色休旅車發生碰撞，撞擊力道之強，使得她當場向前噴飛，摔落並碰撞黑車後方另一輛白色休旅車。

▲▼長庚女醫護騎車撞飛！重砸後車慘死　目擊者嚇：七孔流血10公尺。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲李女疑似過彎不慎，撞上對向黑色休旅車。

李女落地後，頭部受到重創。根據《聯合報》報導，有民眾目睹全程，指李女倒在地上一動也不動，面部七孔流血，血跡一路沿著坡道流下，長達10公尺。

警消獲報到場後，將人就近送往林口長庚醫院，但仍回天乏術。經確認，死者、黑色休旅車與白色休旅車駕駛3人酒測值為零，也都持有駕照，目前初判李女疑似跨越雙黃線，但詳細原因有待進一步釐清。據悉，李女任職林口長庚，下班要返回位在新莊丹鳳的住家休息，不料取道林口、新莊山路，竟不幸喪命。

▲▼長庚女醫護騎車撞飛！重砸後車慘死　目擊者嚇：七孔流血10公尺。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲李女撞擊噴飛，砸落黑車後方的白色休旅。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
長庚女員工騎車撞飛！重砸後車慘死　目擊者嚇：七孔流血10公尺
阿滴募400萬9hrs內就達標「金額還狂飆800萬」！
她染疫亡「下葬瞬間女兒猝死」！ 牧師急搶救...家屬嚇傻
八大行業致命打擊！酒店公關連署譴責「停業我就斷炊」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長庚女員工騎車撞飛！重砸後車慘死　目擊者嚇：七孔流血10公尺

中央研議管制人口流量　南雅夜市攤商咬牙挺政策：生意會更慘期盼配套

疫情變化快速　高檢署完成彙編因應處理措施供各地檢參考防疫

工地施工送審…竟是電腦修圖　他再曝：勘查現場還有「神秘信封袋」

獨／資深女公關曝「停業期」轉戰傳播妹　群組爆量狂喊：小姐快支援

美體店老闆娘打雷射　除斑不成反毀容…醫嘆：疤痕回不去了

資本從2千萬虛增到25.2億！萬寶祿生技女董座涉詐欺賣股　羈押禁見

躲過死神險被活埋！「聯結車突停下想查看」…目擊保全親曝火車猛撞瞬間

房務問題爆衝突…他被獄友拿「2支原子筆」戳瞎！怒提百萬國賠

獨／男吸笑氣華西街鬧區狂飆！還嗆路人　2警拖下車喊「我好痛」

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

華晨宇隔7年合體第一支樂隊　再飆紀念曲《海闊天空》惹哭人

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

長庚女員工騎車撞飛！重砸後車慘死　目擊者嚇：七孔流血10公尺

中央研議管制人口流量　南雅夜市攤商咬牙挺政策：生意會更慘期盼配套

疫情變化快速　高檢署完成彙編因應處理措施供各地檢參考防疫

工地施工送審…竟是電腦修圖　他再曝：勘查現場還有「神秘信封袋」

獨／資深女公關曝「停業期」轉戰傳播妹　群組爆量狂喊：小姐快支援

美體店老闆娘打雷射　除斑不成反毀容…醫嘆：疤痕回不去了

資本從2千萬虛增到25.2億！萬寶祿生技女董座涉詐欺賣股　羈押禁見

躲過死神險被活埋！「聯結車突停下想查看」…目擊保全親曝火車猛撞瞬間

房務問題爆衝突…他被獄友拿「2支原子筆」戳瞎！怒提百萬國賠

獨／男吸笑氣華西街鬧區狂飆！還嗆路人　2警拖下車喊「我好痛」

《冰雪奇緣》女星懷孕7個月疑染疫！　發燒、頭痛在家自救「睡覺吃成藥」

小圓包沒有明星加持依舊火紅！Chanel、Marc Jacobs金屬鍊帶設計展現反差萌

「無視台灣警告」！　世衛反駁：電郵裡沒寫「人傳人」

撞擊畫面曝光！聯結車「熄火卡平交道」…火車猛撞貨斗　路人險遭水泥活埋

社會熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

快訊／高雄火車、水泥車互撞！釀4傷　

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態

譚德塞轟：台灣霸凌我　竟爆出「大陸網軍」冒充

老司機「拆解帳酒店單」讓你一次搞懂

羅東工地挖出蠟化女屍　死1個月

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

盜圖「確診女公關」本尊是網紅　帳單流出業者喊告

全台酒店一夜熄燈！黃創夏笑讚確診女公關

酒店照常營業！老司機揭開真相：小姐集中在「這」層

高雄「水泥車、火車」事故！撞擊畫面曝光

確診酒店女公關不是她！　本尊氣炸：盜圖還得病

大陸網軍臥底反串怒譙譚德塞幕後關鍵曝！

更多熱門

相關新聞

高榮南院志工趕製防護面罩支援醫護

高榮南院志工趕製防護面罩支援醫護

新冠肺炎疫情延燒，高雄榮總台南分院志工及人員，自動自發、接力趕製1000個簡易防護面罩，分送給醫護人員使用，希望可以在防疫期間盡一己之力。

太平翻車父子離奇亡　檢警1關鍵揭真相

太平翻車父子離奇亡　檢警1關鍵揭真相

不捨醫護辛勞　王令麟捐3千萬自然美保養品

不捨醫護辛勞　王令麟捐3千萬自然美保養品

玉山銀行送簽名卡片向防疫人員致敬

玉山銀行送簽名卡片向防疫人員致敬

政府當房東拋磚引玉先降租　社宅店鋪3~5月租金砍半收

政府當房東拋磚引玉先降租　社宅店鋪3~5月租金砍半收

關鍵字：

醫護長庚車禍新莊林口

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

阿滴硬起來拆台譚德塞！募款400萬「刊登紐約時報」

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

快訊／高雄火車、水泥車互撞！釀4傷　

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

更多

最夯影音

更多
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面