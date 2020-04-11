台鐵平交道事故⋯工會直指「全因設備老舊」：新系統未裝、舊系統無用

▲聯結車闖入平交道事故。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵新左營=楠梓間（屏山巷平交道K393+780）10日遭公路聯結車侵入，導致火車撞上聯結車，車頭嚴重毀損，前端第6、7、8車出軌，1名司機員及3名旅客受傷送醫，台鐵今日表示，將求償3.2億元。台體企業工會指出，本次事故又是台鐵設備老舊所致，新系統未裝設完畢、不明原因使舊系統未發揮效果，導致未偵測平交道異物釀禍。

台鐵局表示，此次事故造成1名司機員及3名旅客受傷送醫，目前司機員仍於高雄榮民總醫院治療中，由本局及家屬持續照顧、慰問；其餘3名旅客經診治後均無大礙，並已離開醫院回家休養，受傷旅客部分每人已先發放5,000元慰問金。

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台鐵局表示，此事故已交由運安會調查，運安會已於10日下午5時派員至現場進行事故調查，另交通部鐵道局也派員至本局行控中心進行調查。

▲聯結車闖入平交道事故，火車頭面目全非。（圖／台鐵提供）

台鐵局初步判斷，此事故為公路聯結車不當侵入路線(平交道)所肇致已向高雄區監理所聲請暫不予核准肇事公司負責人及肇事者名下所有車輛過戶，並同步聲請民事假扣押狀，將於今(11)日至橋頭地方法院遞狀，預計將向肇事公司與肇事者求償3.2億元。

台鐵企業工會指出，依吳姓聯結車司機向警方供稱及還原事故現場錄影，疑為聯結車穿越平交道時進行大轉彎，突然拋錨熄火，車尾卡於鐵軌之間動彈不得，聯結車司機下車查看，卻來不及按平交道的警示鈴，導致台鐵3198次區間車800型列車迎頭撞上，列車車頭面目全非，3節車廂出軌。

▲高雄「水泥車、火車」互撞，導致火車出軌。（圖／台鐵提供）

台鐵企業工會表示，探究原因發現，仍是設備老舊惹禍，台鐵一直延用自民68年十大建設鐵路電氣化時期的老舊設備迄今，許多鐵路安全設備急需更換，原本台鐵局為提升平交道安全，耗資九億元採購「平交道障礙物偵測新系統」，採用雷達及熱感應偵測取代現行之「紅外線雷射光點對點掃描」系統，新系統將陸續安裝於全台二九三處平交道，預計今年底前全數安裝完成。

經查本次事故平交道尚未安裝新系統「平交道障礙物偵測系統」，另不明原因導致舊系統未發揮效用，台鐵企業工會呼籲，請台鐵局加速設置「平交道障礙物偵測新系統」，尚未增設新系統之平交道處，聘雇或派遣人員擔任「看柵與嘹望人員」。