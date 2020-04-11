　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵平交道事故⋯工會直指「全因設備老舊」：新系統未裝、舊系統無用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲聯結車闖入平交道事故。（圖／台鐵提供）

▲聯結車闖入平交道事故。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵新左營=楠梓間（屏山巷平交道K393+780）10日遭公路聯結車侵入，導致火車撞上聯結車，車頭嚴重毀損，前端第6、7、8車出軌，1名司機員及3名旅客受傷送醫，台鐵今日表示，將求償3.2億元。台體企業工會指出，本次事故又是台鐵設備老舊所致，新系統未裝設完畢、不明原因使舊系統未發揮效果，導致未偵測平交道異物釀禍。

台鐵局表示，此次事故造成1名司機員及3名旅客受傷送醫，目前司機員仍於高雄榮民總醫院治療中，由本局及家屬持續照顧、慰問；其餘3名旅客經診治後均無大礙，並已離開醫院回家休養，受傷旅客部分每人已先發放5,000元慰問金。

請繼續往下閱讀...

台鐵局表示，此事故已交由運安會調查，運安會已於10日下午5時派員至現場進行事故調查，另交通部鐵道局也派員至本局行控中心進行調查。

▲聯結車闖入平交道事故。（圖／台鐵提供）

▲高雄「水泥車、火車」互撞。（圖／台鐵提供）

▲聯結車闖入平交道事故，火車頭面目全非。（圖／台鐵提供）

台鐵局初步判斷，此事故為公路聯結車不當侵入路線(平交道)所肇致已向高雄區監理所聲請暫不予核准肇事公司負責人及肇事者名下所有車輛過戶，並同步聲請民事假扣押狀，將於今(11)日至橋頭地方法院遞狀，預計將向肇事公司與肇事者求償3.2億元。

台鐵企業工會指出，依吳姓聯結車司機向警方供稱及還原事故現場錄影，疑為聯結車穿越平交道時進行大轉彎，突然拋錨熄火，車尾卡於鐵軌之間動彈不得，聯結車司機下車查看，卻來不及按平交道的警示鈴，導致台鐵3198次區間車800型列車迎頭撞上，列車車頭面目全非，3節車廂出軌。

▲高雄「水泥車、火車」互撞。（圖／台鐵提供）

▲高雄「水泥車、火車」互撞，導致火車出軌。（圖／台鐵提供）

台鐵企業工會表示，探究原因發現，仍是設備老舊惹禍，台鐵一直延用自民68年十大建設鐵路電氣化時期的老舊設備迄今，許多鐵路安全設備急需更換，原本台鐵局為提升平交道安全，耗資九億元採購「平交道障礙物偵測新系統」，採用雷達及熱感應偵測取代現行之「紅外線雷射光點對點掃描」系統，新系統將陸續安裝於全台二九三處平交道，預計今年底前全數安裝完成。

經查本次事故平交道尚未安裝新系統「平交道障礙物偵測系統」，另不明原因導致舊系統未發揮效用，台鐵企業工會呼籲，請台鐵局加速設置「平交道障礙物偵測新系統」，尚未增設新系統之平交道處，聘雇或派遣人員擔任「看柵與嘹望人員」。

ET快訊
他炫耀「500片↑口罩用到爽」免排隊！網戰爆…真相神轉：蠻有
譚德塞「槓上美國下場慘了」！川普計畫創新組織取代WHO
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酒店妹化身鄰家女繼續營業　台南市府祭重典：「有女陪待」就不行！

「台灣給世界的公開信」草稿曝光！網提3關鍵「重點錯了」：不是作文比賽

冷氣團要來了！北北基桃6縣市低溫特報　明晚低溫「跌破10度」

避免群聚…東華大學下禁酒令！　學生會批邏輯謬誤：這是最偷懶的方式

全台137間家樂福「哪間最強？」　內行一致曝「正妹最多」分店

前線告急！工會列「防疫補償」3大盲點　醫護出國禁令補償恐領不到

天氣劇變！未來24小時「暖➜雨➜冷」　午後「由北而南」迎大雨

他炫耀「500片↑口罩用到爽」：都不用排隊！網戰爆...真相神轉：蠻有種的

「誰偷走我的魚？」瑞芳漁民怪海豚食量大掛布條　鯨豚協會：人類才是元凶

星宇新股東曝光！高雄董家挺張國煒豪擲20億　超狂背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

700萬口罩抵歐洲！政要拍片致謝　盼台灣「納入WHO」：謝謝蔡總統

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

譚德塞飆罵台灣種族歧視　蘇揆砲：不夠格在那個位置

酒店妹化身鄰家女繼續營業　台南市府祭重典：「有女陪待」就不行！

「台灣給世界的公開信」草稿曝光！網提3關鍵「重點錯了」：不是作文比賽

冷氣團要來了！北北基桃6縣市低溫特報　明晚低溫「跌破10度」

避免群聚…東華大學下禁酒令！　學生會批邏輯謬誤：這是最偷懶的方式

全台137間家樂福「哪間最強？」　內行一致曝「正妹最多」分店

前線告急！工會列「防疫補償」3大盲點　醫護出國禁令補償恐領不到

天氣劇變！未來24小時「暖➜雨➜冷」　午後「由北而南」迎大雨

他炫耀「500片↑口罩用到爽」：都不用排隊！網戰爆...真相神轉：蠻有種的

「誰偷走我的魚？」瑞芳漁民怪海豚食量大掛布條　鯨豚協會：人類才是元凶

星宇新股東曝光！高雄董家挺張國煒豪擲20億　超狂背景起底

6句「職場翻譯蒟蒻」道盡上班族心聲　最怕聽到：能者多勞、共體時艱

高雄酒店偷接客直擊！短裙小姐尾隨進入　老司機直衝「日月星辰」

警方查獲市價百萬毒咖啡包　犯嫌多為剛成年

宇宙般的美！喵星人「瞳孔顏色」至少7種...深藍、褐差異在這

酒店妹化身鄰家女繼續營業　台南市府祭重典：「有女陪待」就不行！

疫情超過100天...他們是「防疫者聯盟」：缺你不可！一起繼續守護台灣

「永遠的直樹」43歲柏原崇現況曝光！　低調交往女星10年⋯網羨：平淡的幸福

海底撈「偷漲價還減量」被罵爆！　公司緊急道歉：調回原價

「台灣給世界的公開信」草稿曝光！網提3關鍵「重點錯了」：不是作文比賽

中職／世界第一開打職棒　NBC專文報導

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心：斷章取義

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

全聯「神秘貼心服務」網友10年首遇！

爽玩墾丁後發燒！急診醫「1天通報好幾個」：祈禱台灣不會爆

一卡限2人入場！台灣好市多防疫規定出爐

媽「草莓奶」曝親餵母乳血淚史　轟爆小玉

酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊！

阿滴集資破1027萬！　深夜曝最新進度：將買紐時數位版

指揮中心記者會空姐神到了　竟是主持人

館長又被罰！產品綠峰膠涉及誇張

親睹邊緣化家庭！運將情緒潰堤：我好渺小

充電線貼2點「一插0失誤」　網驚世紀大發現

午後變天！冷氣團到中部以北急凍「31℃→9℃」

更多熱門

相關新聞

高雄火車意外　聯結車司機3萬交保

高雄火車意外　聯結車司機3萬交保

高雄10日下午發生火車撞聯結車外，經橋頭地檢署檢察官漏夜訊問後，認為聯結車司機涉犯公共危險罪嫌，諭令3萬交保，並扣押肇事車輛進行鑑定以釐清是否為人為因素或機械故障。

高雄火車撞聯結車！台鐵損失3.2億　將向肇事司機求償

高雄火車撞聯結車！台鐵損失3.2億　將向肇事司機求償

高雄「水泥車、火車」事故！撞擊畫面曝光

高雄「水泥車、火車」事故！撞擊畫面曝光

聯結車突熄火慘卡平交道遭火車猛撞…駕駛嚇傻

聯結車突熄火慘卡平交道遭火車猛撞…駕駛嚇傻

台中站電扶梯全往下？內行人曝原因

台中站電扶梯全往下？內行人曝原因

關鍵字：

台鐵聯結車

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

惡男插隊逼賠口罩　女藥師哭著繼續賣

三井進軍高雄有望　比照台中投資規模！專家直指一區機會高

女水龍頭式血崩！醫手術11hrs…挖80顆粉肉球「塞爆臉盆」

WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心：斷章取義

無視警告　世衛：台灣沒提人傳人

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

為何30歲主婦能當酒店紅牌？名嘴曝原因

更多

最夯影音

更多
大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面