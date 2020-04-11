封城日記在美出版...陸網炸鍋了：給反華勢力遞子彈！作家方方怒「像極文革」

▲女作家方方 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖北武漢作家方方在封城期間，寫下的生活日記日前被翻譯成英文，將於8月18日發售。不過對於日記的出版，有大陸網友認為能幫助外國瞭解武漢情況，但也要不少人怒斥方方「抹黑」抗疫工作，為「給反華勢力遞子彈」。大陸央媒《環球時報》總編輯胡錫進也發聲，認為這些內容被拿到西方國家擴散，會讓中國人「刺痛」。

據亞馬遜官網資訊，英文版《武漢日記》由英文讀物中五大出版社之一的哈珀柯林斯出版社（HarperCollins Publishers）出版，將於2020年8月18日發售，售價為21.99美元，現在已開始預售。出版社的官網介紹方方是當代中國「最知名、最受讚賞」的作家之一。

書本簡介則寫道，方方以第一人稱的視角，講述了武漢爆發疫情期間，民眾的的生活，她實時揭露了病毒的廣泛影響和政府的強制隔離措施，「每天發出數以百萬計的普通老百姓在此中的恐懼、沮喪、憤怒和希望。」

消息一出在大陸引爆爭議，有人讚賞日記揭露了武漢疫情的真實面，但也有人指責其是作者的臆造和借題發揮，英文版日記出版是方方在向外國人抹黑中國抗疫，「給反華勢力遞子彈」、「為外網遞上刀子」。

▲現年54歲的方方本名汪芳，畢業於武漢大學中文系，曾在2007年至2018年間擔任湖北作家協會主席。（圖／視覺中國）

有當地市民在網路上指出，做為一個土生土長的武漢人，「我的朋友，家人，同事，鄰居全部親身經歷了整個災難，在這七十多天裡我們共同經歷了恐慌，無助，死亡，更多的是希望，欣喜和感恩！我僅代表我自己發言，我發言的目的只是不想被一個叫方方的人（假如她還能算是一個人的話）所代表、不想所有人的努力被她所抹殺，被她刻意選取的道聼塗説所曲解黑化，進而拿去做為她晉身之資，這是對這次所有災難的經歷者的最大不公，更是對那些努力給人們帶來希望的那些人們的最大侮辱！」

方方本人8日親身火線回應，稱自己「真是領教了網路暴力。極左勢力實在厲害，而且強大！真的是像病毒一樣一圈一圈地感染人。不知道哪天會感染到我自己的身邊。這個陣式像極了我小時候經歷過的文革。」

▼ 方方的微博內容。（圖／翻攝自微博）

不過，《環球時報》總編輯胡錫進10日在微博PO文，稱「看來方方女士對遭到批評不太適應」，他認為中國社會需要包容「方方日記」的存在，這是社會多元所應有底線涵義，一個強大的國家不會因為一本「方方日記」而坍塌掉，同時公眾有充分的道義權利表達他們對「方方日記」的強烈不滿，這同樣是多元的重要維度。

他隨後呼籲方方應該坦然、更有風度地面對越來越多的反對聲，思考這種變化的真實原因，而不是掉入鬥爭思維中，以為自己遭到了「迫害」，那才是一個真正作家應有的胸懷。