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鍾南山涼茶、火神山烤魚....「李蘭娟」成搶註抗疫英雄商標最新「受害者」

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▲中國工程院院士李蘭娟。（圖／翻攝中新網）

▲中國工程院院士李蘭娟。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸自新冠肺炎疫情發生後，不少企業以抗疫相關題材或人物名稱，搶先註冊商標，無論是藉此謀利或蹭疫情熱點，都受到輿論的抨擊。陸媒報導，數據顯示，中國工程院院士「李蘭娟」商標於2月被搶註，註冊分類為10-醫療器械、05-醫藥兩類。此外，以鍾南山、火神山或雷神山為關鍵詞，也沒逃過被搶註商標的命運。

▲以鍾南山為名註冊的商標五花八門。（圖／翻攝中新網）

▲以鍾南山為名註冊的商標五花八門。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，中國商標網上查詢發現，以「李蘭娟」為關鍵字的商標共顯示7條搜索結果；以「鍾南山」為關鍵字查詢，自2月7日以來共有19條商標申請。這些申請的產品內容包括，化肥、涼茶、白酒、啤酒、日化用品等，「鐘南山涼茶」及「鐘南山壯功酒」也已被申請。

報導稱，火神山、雷神山、零號病人、瑞德西韋、李文亮、方艙等關鍵字，也沒逃脫商標搶註的命運。其中，位於陝西的漢中永利環保科技公司曾通過商標代理機構，在第11類提出火神山及雷神山兩個商標註冊申請，準備使用在新研發的節能爐具產品上，再加上以個人名義申請的「火神山烤魚」、「雷神山中醫館」等商標，令外界好奇搶註商標的用意何在？

北京京師律師事務所商標法律事務部主任熊超曾表示，商標惡意搶註主要是藉由企業發起申請，通過知識產權代理公司遞交素材，針對熱點字詞或圖形進行搶註，最後在交易中高價轉賣。

另一種模式則為，搶註方主動聯繫權利人要求有償轉讓，或等權利人自己上門談，否則將進行「維權索賠」。北京中聞律師事務所律師張曉菊提到，搶註商標的成本並不高，「如果是個人申請註冊的話，基本上就一個申請費，沒有其他什麼成本。」

▲中國工程院院士鍾南山。（圖／翻攝中新網）

▲中國工程院院士鍾南山。（圖／翻攝中新網）

對於惡意搶註商標者而言，熱點事件發生時往往是搶註商標的最佳時間。不過，這時期也往往成為社會輿論關注的焦點，惡意搶註行為一經曝光，便會被認為是「吃相難看」。在輿論壓力下，搶註「李蘭娟」商標的公司負責人便主動撤銷，並表示會連公司也一併註銷。

張曉菊強調，從社會公眾的角度看，將李蘭娟、鍾南山等人註冊為商標，不但侵犯其姓名權，而且還違反了《商標法》第十條(八)款中有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的規定。

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