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台灣口罩抵比利時　駐歐代表盼儘快協助抗疫

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▲▼ 台灣捐贈歐盟口罩。（圖／取自歐盟官網）

▲台灣捐贈歐盟口罩。（圖／取自歐盟官網）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾10日專電

台灣捐贈50萬片口罩今天抵達比利時，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁今天由比國相關人士陪伴前往儲放地點確認，並盼儘快派上用場抗疫，比國對台灣表示感謝。

台灣捐贈11個歐洲國家的700萬片口罩近期陸續抵達，其中捐給比利時50萬片口罩在今天由德國轉運抵達布魯塞爾近郊，比國方面安排暫儲放在某一軍事基地，曾厚仁由比國相關人士陪同前往確認貨物抵達。

曾厚仁與駐館同仁在貨車到達後，檢查數量以及確認貨物包裝是否完整，箱子外觀貼有中華民國、比利時國旗及歐盟旗，並寫上歐盟這次對抗疫情的標語「團結更強大」（Stronger Together）。

比利時透過曾厚仁向台灣表示感謝。

曾厚仁接受中央社訪問表示，總統蔡英文在4月1日宣布，台灣積極加強與各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的第一線醫療人員，而比利時近2週以來疫情嚴峻，截至今天確診逾2萬5000例、死亡逾3000人，台灣非常希望能儘快派上用場協助比國政府抗疫。

自2月以來，歐洲地區疫情迅速擴大，第一線醫護人員對個人設備需求急切，台灣即時捐贈獲得各國肯定。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4月1日公開推文感謝台灣以行動展現團結，表示全球性病毒需要國際團結應對，文末並註明台灣的行動證明團結更強大（Stronger Together）。

而歐盟除以文字公開高度讚賞台灣外，另今天也公布由華航貨機運載捐給義大利及西班牙的口罩抵達畫面，讓中華民國國旗罕見出現在歐盟官網。

歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）9日晚間在歐盟網站發布新聞稿，強調在此困難時刻，國際合作至關重要，歐盟高度讚賞台灣捐贈歐盟口罩展現團結聲援。

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