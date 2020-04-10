三溫暖變毒窟！49歲大叔2次出入「引爆9人群聚感染」...68人被隔離

▲三溫暖爆8人群聚感染。（示意圖，非本文當事人／免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎病毒具有超強傳染力，江蘇淮安市一名49歲的王姓男子在出現症狀後，仍2次到當地的三溫暖洗浴，造成8名客人及1名工作人員確診，68人被隔離！淮安市委宣傳部通報稱，因浴室內空氣不流通且濕度大，適合病毒傳播，這裡便成為了病毒傳播的「溫床」，造成了點源爆發，多人被感染。

據淮安官方此前的公告，49歲的王男是淮安區人，此前在武漢生活3年，他1月15日開車從武漢回淮安，1月18日淩晨0點左右，來到淮安區的淺深浴室洗浴，待到早上8點才回家。隔天王男感覺身體不適，還伴有發熱，但是當天晚上7點，又開車去了淺深浴室，2個小時之後進入淺深浴場，直到次日8點左右才回家。

到了1月25日，王男發燒還是沒有好轉，來到淮安區淮城鎮衛生院就診，胸部X線檢查顯示「肺部炎症性病變」，隨後轉至淮安市第四人民醫院，並於1月26日被確診染疫。然而在他隔離器期間，淮安區防疫人員先後3次詢問其接觸史、活動史，王某某均未如實告知自己2次出入該三溫暖的情況。

最後經過公安機關審查，王男才承認活動軌跡，最終造成68人被隔離，8名浴客和1名員工感染新冠肺炎，而王某的鄰居、父親、母親和1名接觸者也未能倖免。因部分感染者居住地不在淮安區，病毒隨著浴客散佈到淮安下轄的生態文旅區等區縣。

江蘇省檢察院、省公安廳聯合召開的依法懲治妨害新冠肺炎疫情防控違法犯罪新聞發佈會上獲悉，淮安男子王某某因犯妨害傳染病防治罪，被判處有期徒刑六個月、緩刑一年。

▼專家警告，新冠病毒不怕高溫潮濕。（圖／路透社）