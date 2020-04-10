半年損失1500萬！故事工廠對外求救：想繼續製造感動⋯我們還有未來嗎？

▲半年預估損失1500萬！故事工廠對外求救：想繼續製造感動⋯我們還有未來嗎？（圖／故事工廠提供）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎重創表演藝術圈，就連世界知名的「太陽馬戲團」（Cirque du Soleil）日前也透露遭遇破產危機，而國內知名的故事工廠也宣告延後大戲檔期，預估半年將損失超過1500萬，故事工廠創辦人兼執行長林佳鋒出面對外求援，表示「很捨不得這麼多跟著我一起工作的劇場人，我希望保有大家的工作權，我堅持持續作戲⋯」但也憂心說「我們還有未來嗎？」

故事工廠目前已宣告延後2齣年度演出檔期，加上營運管銷等必要開支，「預估半年內將損失超過1500萬」，劇團雖在第一時間便送出紓困補助申請文件，亦同時向銀行申請紓困貸款約450萬元，但文化部目前受理數千件申請，分司並加速審查中，尚未進行到核定及撥款流程。林佳鋒憂心向外界求援表示「我們還會有未來嗎？真的得請大家出手贊助了！」

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▲故事工廠感慨，「劇場人，興於百業之後，衰於百業之前。」（圖／故事工廠）

林佳鋒說「很捨不得這麼多跟著我一起工作的劇場人，我希望保有大家的工作權，我堅持持續作戲，開出工作項目讓大家繼續一起努力，我們也希望能挺住，但疫情依然沒有退去，觀眾沒信心走進劇場，要維持這些人的生計已經不是我一個人的能力可以完成的。」

故事工廠感慨，「劇場人，興於百業之後，衰於百業之前。」6年多前林佳鋒與黃致凱創辦劇團，讓有才華的創作者、藝術家們齊聚劇場，不斷透過作品訴說一個個動人的「台灣原創」故事。即便處境艱困，仍然沒有放棄初衷，林佳鋒感性呼籲，「我們想繼續在這裡，製造感動、製造驚喜、製造有生命的故事。期待您能伸出援手，故事工廠需要您的贊助！」

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