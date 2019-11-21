「大量男男情慾戲」首獎劇本搬上舞台！2男演員從恐懼到接受：都是很自然的交流

▲「大量男男情慾戲」文學首獎劇本《他們等待的那位果陀》搬上舞台！由故事工廠製作，編劇丁啟文致敬經典劇目《等待果陀》。（圖／故事工廠提供）

記者林育綾／台北報導

第20屆台北文學獎舞台劇本首獎，描述男男情慾的故事《他們等待的那位果陀》搬上舞台！由故事工廠製作，編劇丁啟文致敬經典劇目《等待果陀》，當時是複審評審之一的故事工廠藝術總監黃致凱，看了原作驚豔直呼「我寫不出來！」而2位男演員對於劇中大量的情慾戲，林子恆坦承一開始確實很害怕，後來開始體會到這些情慾，「都是很自然且真實的交流。」江常輝也說「不會覺得抗拒或不自然。」該劇11月22日至11月24日將於台北水源劇場首演。

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▲劇中講述潛藏在城市邊緣，藉由交友軟體匯聚的慾望暗流。（圖／故事工廠提供）

《他們等待的那位果陀》是20屆台北文學獎舞台劇本首獎，複審評審之一的故事工廠藝術總監黃致凱分享，在各式的參賽劇本中，唯獨這個劇本讓他眼睛為之一亮！而編劇丁啟文將《等待果陀》的對話形式，結合男同志約會模式作為背景，劇中看似荒謬、嘲諷的對白設計，背後卻蘊藏許多細膩、真實的情感。

劇本裡發展的可能性、語言節奏、劇場氛圍皆具高度水準，讓黃致凱驚豔直呼「我寫不出來！」由於太過喜歡，便推薦劇團買下版權製作演出。黃致凱更以量子力學思想實驗「薛丁格的貓」比喻果陀，無論被關在盒子裡的貓是生是死，果陀最後是否出現，等待過程中的焦慮與期待，即是一種欲望和恐懼的辯證過程，耐人尋味。

為了將好劇本搬演上台、鼓勵創作並讓更多人能看見這個故事，故事工廠展開了1年多的準備，由新生代編導黃彥霖擔任導演，集結眾多優秀的藝術家、紮實的演員陣容共同籌備。

▲為了將好劇本搬演上台，故事工廠展開了1年多的準備。（圖／故事工廠提供）



黃彥霖分享，《他們等待的那位果陀》故事設定簡單，講述兩個男同志於橋下的公園，等待各自在交友軟體上滑到的對象，但背後卻是在討論當代的焦慮。現代人習慣透過網路窺視彼此，但在虛擬世界中，難以分辨真偽，因此希望透過劇場，陪伴觀眾在這看似無路可出的厭世現代光景中，一起等待，並傳遞一些溫暖的希望給大家。

此次演出，林子恆、江常輝2人共飾一角，詮釋卻截然不同。對於劇中大量的情慾戲，林子恆坦承一開始看到劇本裡脫褲、裸露、挑逗的情節確實很害怕，但透過排練時演員彼此的互動，讓他更加瞭解角色內心深層的孤寂與期望，於是漸漸能同理角色，也開始體會到這些情慾，都是很自然且真實的交流。

江常輝則先是開玩笑的說「臀都白提了！本以為會有更大尺度。」他分享，劇中大膽的肢體及裸露，都是反應角色內在糾結、複雜的情感，不會是為了露而露，而是很自然在角色狀態裡會做的事，所以並不會覺得抗拒或不自然。

▲兩位演員體會到這些情慾，都是很自然且真實的交流。（圖／故事工廠提供）

戲中談論科技進展對人際的影響，兩人對此也各持不同想法。林子恆認為，人類私慾因科技發展而更難抑制與把握，坦言確實懷念連B.B. Call都還尚未普及的年代；而江常輝則持樂觀態度，認為科技發達讓情感傳達更為快速及方便，人際的聯繫變得更加緊密。

另外分別與林子恆、江常輝2人有激情對手戲的陳煜明說，與子恆對戲時，可以感受到他內斂沉穩的溫柔；而從常輝身上，則是能感受到大男孩般的可愛與搞笑性格。

面對兩位截然不同的Alan，呂名堯、陳煜明皆表示會用不同的態度及想法去塑造自己的角色，兩種組合將會帶給觀眾完全不同的感受。曾入圍第41屆金馬獎最佳新演員的陳煜明，睽違已久再次重返舞台，直呼這樣挑戰相當過癮！

▲▼ 《他們等待的那位果陀》以時下流行的交友軟體為背景，講述同志間發展出的現代愛情模式。（圖／故事工廠提供）

長時間的排練，演員彼此更培養出好感情，排戲空檔也不忘互相調侃，江常輝時常客氣地將「對不起」掛在嘴邊，劇組竟研擬罰錢機制，希望幫他改掉這句口頭禪，讓他能更放開地盡情演戲。活潑的名堯則為劇組的開心果，時常逗得眾人哈哈大笑，為擔心影響排練，則被規定若笑話額度超過上限或笑話不好笑，就需罰錢。

《他們等待的那位果陀》以時下流行的交友軟體為背景，講述同志間發展出的現代愛情模式，演出前約一個月前，票券即火速完售，劇組欣喜之餘也緊鑼密鼓地投入排練、積極彩排，11月22日至11月24日將於台北水源劇場首演。

《等待果陀》演出場次

地點：台北水源劇場

地址：台北市中正區羅斯福路四段92號)

11/22(五)19:30

11/23(六)14:30｜19:30

11/24(日)14:30（錄影場）