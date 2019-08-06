改編國寶京劇大師90%真實經歷！《七十三變》讓演員排練到淚崩



▲故事工廠推出2019年最新舞台劇作品《七十三變》，改編自國寶級京劇大師朱陸豪的人生經歷！（圖／故事工廠提供）

記者林育綾／台北報導

故事工廠推出2019年最新舞台劇作品《七十三變》，由王靖惇編導，改編自國寶級京劇大師朱陸豪的人生經歷，有90%都是真實故事。劇本中許多描繪親情的部分，讓主演之一苗可麗深受感動，排練時因此想起自己的女兒，還有對父親難以開口的愛，數度淚崩。該劇將在9月6日- 8日於台北城市舞台首演，接著全台巡演！

《七十三變》的劇情描述天好（林子恆飾）與姊姊天雲（苗可麗飾），從小被父親（朱陸豪飾）送去劇校接受嚴格的訓練，成為豫劇名伶的姊姊備受父親肯定，但飾演京劇「美猴王」成名的天好，卻未曾等到父親稱讚自己一聲「好」。某晚天好與父親大吵後，父親過世，自責宛如五指山壓住他，讓他決定不再唱京劇，轉行到了公關公司上班；然而他卻因提不出「七十二變」手遊發表的企劃，被老闆罵得狗血淋頭。同時，天好的母親（楊麗音飾）的失智症狀越趨嚴重，姊姊天雲也被診斷出肺腺癌，天好努力想做回自己，卻面臨工作、家庭、自我認同三者之間的拉扯。

90%來自朱陸豪生平故事

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關於此次演出籌備，朱陸豪其實醞釀了很久，很希望能透過表演，把家裡的故事呈現在舞台上，讓大家知道「愛」的偉大。他因為看了新銳編導王靖惇的戲，特別欣賞他對「愛」的詮釋，便主動與他聯繫，促成了這次的合作。然而朱陸豪也坦言，此次演出最大的挑戰就是「面對自己」，特別是第一次拿到劇本時，他看了第一場，家庭的故事有如「跑馬燈」一一浮現，甚至背台詞時都掉淚。

《七十三變》有高達90%是朱陸豪真實的故事，他兒時因家裡窮所以被送到劇校讀書，50歲才知道跟姊姊是同母異父，但當父母都過世時，姊姊才告訴他，才明白原來以前爸爸做的事很偉大，「從小我爸對姊姊比對我還好，讓我一直以為我是被領養的！」

劇情除了呈現「父子親情」外，與姊姊之間的「姊弟情」也相當動人，朱陸豪說，姊姊罹患肺腺癌從發現到離開只有8個月，當時她住在安寧病房時，癌細胞蔓延到全身，只剩雙眼能動，有一天突然聽到姊姊大喊一聲「啊」，他問姊姊是不是看到媽媽了，姊姊雙眼眨了又眨，他對姊姊說，「你跟媽媽和解了！」在陪伴姊姊的這段過程中，姐弟倆聊了很多家庭的事情，若從現代觀點來講，父親是個暖男，因此透過不同形式的表演，傳達愛要及時，「不要到我這個年紀才空留遺憾，很後悔。」

此次朱陸豪飾演父親一角，讓他再次梳理父子間的情感，曾經因父親的嚴格而感到怨恨的他，如今心裡感受到的卻是「溫柔及無私的愛」。



▲苗可麗（左）與朱陸豪（右）（圖／故事工廠提供）。

苗可麗排練也淚崩

苗可麗因深受劇本感動，不惜推掉期待已久的歐洲旅行，加入劇組一起排戲。戲中僵持的父子關係，讓她常想起對女兒情感。戲裡，她的父母因為經濟條件窘迫，再加上無暇管教，將她與弟弟送進劇校；而戲外的苗可麗，為了生計，女兒剛滿月時她就獨自北上打拼。戲裡為人子女，戲外為人母，卻同樣嘗盡骨肉分離之苦，格外能同理角色的處境。

劇中一句「爸，謝謝妳一直這麼疼我⋯」數度讓她淚崩，她激動分享，「如果生命裡有這麼一個人，可以讓你說出這句話，你一定要勇敢地表達。」苗可麗認為這次演出舞台劇讓她學會說愛，自認說愛很難，戲中跟爸爸的這場戲，每一次開口就會掉眼淚，「我們都很愛彼此，卻又說不出口。」



▲苗可麗的女兒（左）驚喜獻花給媽媽。（圖／故事工廠提供）

整個舞台劇的節奏與表演方式，跟以前不太一樣，苗可麗笑說自己像一個新人一樣，女兒也在今（8/6）為她獻花、替她打氣。她也感謝女兒，「我女兒現在17歲了，她滿月時我就上台北拍戲了，以前甚至一年只看她一次，謝謝你讓媽媽有這麼多時間做表演工作，謝謝你把自己照顧得那麼好。」

師徒聯手跨界演出舞台劇

現實中，朱陸豪從美猴王退休後，原已不再教劇校的孩子，但因為李家德鍥而不捨地連絡，且眾人對他的努力讚譽有加，再加上得知李家德本是練歌仔戲的，讓朱陸豪想起了自己的母親，以及自己在歌仔戲後台長大的童年回憶，於是便收下了這個唯一的徒弟。

此次演出，師徒兩人攜手從京劇，跨界到舞台劇的演出，將有許多新的嘗試，國光新秀李家德儘管武功、唱功了得，仍坦言為此感到相當緊張，排練時導演都會不停提醒他要放鬆一些。而為了要讓演員們更瞭解劇本的背景，朱陸豪老師會在排練時帶著大家練習雲手、栽錘、蹦子、亮相⋯等京劇基本動作，練習過程歡笑不斷。他的好友喜翔與葛蕾也驚喜現身站台，讓他相當感動。



▲京劇大師朱陸豪（中）與國光新秀李家德（左）師徒聯手跨界演出。（圖／故事工廠提供）

《七十三變》將金鐘影帝影后齊聚一堂，由朱陸豪、楊麗音、苗可麗、游安順、林子恆、劉珊珊、梁允睿、陳以恩、李家德演出，日前已展開排練。其中游安順此次則將一人分飾多角，擔任戲裡多個重要的靈魂人物，每個角色的性格、背景迥異，但他詮釋起來卻生動有趣、各具韻味，更被朱陸豪稱讚為劇組裡的「活寶」。而楊麗音演出母親的角色，讓她坦承是「演員身涯中最大的挑戰」，將以「不刷存在感」的演出方式，傳遞角色樸實卻真摯的情感。

《七十三變》將於9月6日至9月8日於臺北城市舞台首演，並自10月起於新竹、嘉義、高雄、台中、高雄、台南等地接連巡演。

《七十三變》全台巡迴場次

9/6-8 台北城市舞台

10/12 新竹縣政府文化局演藝廳

10/26 嘉義縣表演藝術中心演藝廳

11/30 高雄衛武營戲劇院

12/14 臺中國家歌劇院大劇院

12/28 臺南文化中心演藝廳