履歷漏填「這資料」秒變不錄取！他淚：已北上租屋　過來人曝真相

▲求職是一門大學問。（示意圖／記者張一中攝）

記者康心禹／綜合報導

在求職的過程當中，總是會遇到各式各樣的狀況，然而一份好的履歷往往是能夠成功錄取的關鍵，因此仔細填寫學經歷是非常重要的事。近日有一名網友淚訴，原本已經要到某家公司面試了，沒想到竟然因為「履歷少填一項經歷」而未錄取，讓他崩潰不已。

原PO在PTT上以「我因為少寫一條經歷被取消錄取了」為題，表示自己因為少寫一條不到一個月的經歷，從原本的錄取變成不錄取了，「我從台南到台北租屋已經簽約，網路也弄好了，什麼東西都搬上來了，跟父母借的錢、親戚的人情都還沒還，現在就要打包回府嗎？哈哈哈...嗚嗚嗚」。

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貼文一出後，廣大網友皆同情原PO，紛紛留言表示，「少寫不到一個月的經歷沒差吧」、「不到一個月的資歷對方也想追到底？」、「租屋都租了，在同樣縣市找別的工作吧！」、「不到一個月也會被取消？這也太誇張了吧」、「1個月經歷根本不算是經歷好嗎？那間公司是瘋了喔，待業就能超過1個月了」、「這種工作不去也好啦」。

不過也有不少過來人認為，這只是公司找的藉口，未錄取應該是因為其他因素，「你覺得真的是因為那一條經歷嗎？」、「別的原因拉，看能力的才不管履歷」、「真正要你的，不會在乎的」、「感覺就隨便掰理由不用你」；也有人認為是原PO自己的不對，「信用很重要的，誠實為上策」。