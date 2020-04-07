Zoom爆資安疑慮　教育部徹推薦選項：學校全面禁用

▲Zoom爆出資安漏洞，教育部指出，已要求各級學校全面禁用ZOOM視訊軟體。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情使越來越多人開始遠距工作和線上學習，視訊會議平台Zoom因此爆紅，不過近日卻爆出資安漏洞，引發外界疑慮。對此，教育部今（7日）指出，以要求各級學校全面禁用ZOOM視訊軟體，並且將原先置放於教育雲「線上教學便利包」ZOOM相關使用說明文件全面移除。

視訊會議平台Zoom爆出資安漏洞，連特斯拉、紐約市各級學校、美國國家航太總署和英國國防部等機構都宣布禁用。教育部說明，行政院於今日函知各機關倘因業務需求召開遠端視訊會議，其所使用之資通系統不應使用具資通安全疑慮的產品，例如ZOOM，應以國內產品及共同供應契約所列品項為優先，爰此，教育部據此配合調整因應疫情實施遠距教學之工具。

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教育部說明，即日起已轉知各級學校全面禁用ZOOM視訊軟體。同時也將原先置放於本部教育雲「線上教學便利包」ZOOM相關使用說明文件全面移除。

鑒於疫情嚴峻各校實施遠距教學需求殷切，教育部建議考量可以採用CyberLink U Meeting、Microsoft Teams、 Cisco WebEx、Adobe Connect、Google Hangouts Meet及開源的Jitsi Meet等軟體進行視訊會議或線上教學，另外，將陸續製作相關使用說明手冊及教學影片，並置於本部教育雲「線上教學便利包」上供各老師參考使用。

教育部強調，在遠距教學上之視訊軟體選用上，請各校注意相關資訊安全因應作為，本部已擬具相關注意事項提供各校參考。

