盜版影音網站陸續關站　本土合法OTT業者流量增長35%

▲根據本土合法OTT業者統計，楓林網等盜版影音網站關站後，自家平台流量就上漲了35%。(圖／達志示意圖)



記者邱倢芯／台北報導

繼楓林網被破獲下架後，幾個盜版影音網站為了避風頭暫時關站求自保；許多劇迷、電影迷開始尋求合法平台收視，根據台灣本土OTT業者LiTV線上影視統計，該平台因此流量大漲了35%。

LiTV指出，盜版影音資源網站陸續關站之後，LiTV的流量就增長35%，若單一合法正版平台就有這樣的數劇變化，顯示盜版網站的流量龐大，也難怪不法所得驚人。然而盜版影音資源網站的不法獲利，卻沒有回饋給內容商，導致產出的影音作品減量，造成惡性循環，唯有支持合法正版的影音平台，才能幫助台灣打造出更優質的影視產業。

LiTV線上影視董事長錢大衛表示，為什麼支持合法正版的影音內容這麼重要呢？從產業面來說，OTT平台是付費使用這些影音內容，如此一來，內容商有了充足的資金，才能投資製作出更多更豐富的影音內容提供給觀眾，對於整體的影視產業才能有正向的幫助。此外，支持合法正版，不但是尊重創作，也能確保收看的品質以及繁體中文字幕等。

為了鼓勵民眾支持合法正版，LiTV強調「合法正版也能免費追劇」，民眾不用煩惱要先加入會員才能收看，或是要先綁信用卡才能試用，使用LiTV能免費收看熱門的韓劇、陸劇以及同步更新的台劇，還有綜藝等熱門內容，而且就算免費，LiTV仍提供最多元的跨螢收視模式，不論是手機、平板、電腦或是車載，皆能隨時隨地收看多樣化的影音；如果民眾進一步註冊成為免費會員，還能享受追劇不間斷的「斷點續看」功能，服務不打折。

免費影音內容的部分，追劇族有同步台劇《覆活》、AI變臉話題的陸劇《三千鴉殺》，口碑爆棚的韓劇《浪漫醫生金師傅2》等選擇；綜藝館的部分，一向人氣很旺的《綜藝玩很大》、《小明星大跟班》和《綜藝大集合》也是受到好評。LiTV打造門檻最低、最友善平台，呼籲民眾一起支持合法正版的影音平台。

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