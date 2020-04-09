楓林網被抄家沒關係　台OTT平台合法正版也能免費追劇

▲OTT業者呼籲，消費者還是要收看正版影音才能確保畫面與字幕翻譯的品質。（圖／達志／示意圖）

記者邱倢芯／台北報導

亞洲最大盜版影音資源網站「楓林網（8maple.ru）」昨（8）日被破獲下架，台灣OTT業者KKTV、LiTV、台灣大myVideo，以及遠傳friDay影音等，今日都站出來都呼籲消費者，如果愛追劇、愛看電影，應該選擇正版、合法的平台；除了是對於創作尊重外，也能確保收看的畫質，以及字幕翻譯正確等。

▼盜版影音網站楓林網已遭查禁。（圖／翻攝楓林網）

KKTV指出，該公司與各家片商、合法平台與政府相關單位都不斷在為打擊盜版努力，對於非法影音平台關站，KKTV認為這是很好的開始，未來也會與政府相關單位、警方能持續追縱這些盜版源頭。

LiTV呼籲，觀眾還是要支持合法正版的影音平台，因為平台會付費給內容商，當內容商有了資金才能製作更豐富的影音內容給觀眾，這是一環扣一環的。

myVideo則表示，免費盜版影片雖夯，卻也常發生播放速度不穩、畫質不佳、聲音忽大忽小、字幕翻譯錯誤等諸多令人詬病處。myVideo全站影音內容皆為正版授權，更提供HD甚至4K超高畫質，並推出杜比環繞音效、多國字幕、多國發音選擇等服務，讓用戶體驗更上層樓。

遠傳friDay影音擁有齊全的好萊塢電影、韓國跟播影劇、日本跟播動漫，民眾升級付費會員還可享首月免費觀看高品質的萬部正版影片，除了播放品質穩定、高清畫質，還能有個人喜好推薦、觀看節點紀錄、收藏影片眾多功能，使用上更便利。

合法OTT平台也能免費看

不過，楓林網被抄家，就連其他盜版網站為求自保也紛紛關閉，讓許多劇迷都在問，還有什麼平台可以追劇？而台灣的OTT業者們也表示，其實旗下的平台中也都有0元、免費專區的內容可供觀看；而像是LiTV平台，不用成為會員就能免費收看戲劇、電影、綜藝等內容。

事實上，這些OTT平台的免費資源相當多元；舉例來說，像是KKTV自4/1開始，就開放了「娛人養成計劃」專案，這項專案可讓消費者獲得21天的免費體驗序號，且還貼心的替你準備好「跟播劇、熱播劇、口碑劇」三大主題片單。

▼其實正版OTT平台上還是有很多免費收視資源。（圖／KKTV提供）

myVideo也為了讓更多民眾無門檻觀賞高品質正版影片，推出「0元強片專區」，網羅電影、戲劇、幼兒、動漫等多元類型影音內容，包括myVideo最新原創作品《76号恐怖書店之恐懼罐頭》、同步韓國跟播中的熱門韓劇《那個男人的記憶法》、《怪咖！文主廚》及《浪漫醫生金師傅2》，熱門台劇《妖怪人間》、《想見你》，以及適合闔家觀賞的BBC CBeebies優質親子內容《阿奇幼幼園》、《莎拉與乖乖鴨》等，只要免費註冊會員即可觀看。

而遠傳friDay影音也有0元專區精選電影戲劇，獨家蔡康永小S《花花萬物2》，知名韓劇綜藝《怪咖！文主廚》、《無人知曉》、《Running man》，日本戲劇動畫《教場》、《我的英雄學院第4季》，台劇《鏡子森林》、《來勾引我男朋友吧》，都可以提供民眾免費觀看。

即便現在線上盜版網站紛紛關站避風頭，但正版的OTT平台仍有許多免費資源，供消費者們收看。

►OTT訂閱、取消訂閱一站完成 OVO直接推整合方案