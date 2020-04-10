楓林網「有抄有差」　OTT平台單日進站人數漲幅飆破100%

▲盜版影音網站陸續關站後，合法OTT平台流量漲幅飆破100%（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

隨著新冠肺炎疫情持續升溫，許多民眾選擇宅在家中追劇防疫；不過先前有許多消費者為了「省錢」，因此選擇收看盜版影音網站，隨著各大盜版網站關站後，這些消費者才願意轉向正版OTT平台收視。根據KKTV統計，隨著9日各大盜版網站關站後，當日平台流量增長幅度達105%；而愛奇藝台灣站9日的漲幅則有50%。

KKTV表示，4/8下午楓林網被查封之後，當天進站人數衝高，單日流量超過50%，隨著9日三大盜版網站關站後，當日流量更是遠超假日，增長幅度高達105％！從數據中可以觀察到台灣有很大一群使用盜版網站看劇的民眾在失去追劇平台後，轉向使用合法平台。

KKTV指出，理解大家想看很多劇的渴望，一直以來KKTV非常努力引進豐富的內容給用戶們。在版權費用與預算限制條件下，也希望大家多多支持正版，以行動支持「使用者付費」的觀念，讓產業有正向循環。

而根據愛奇藝台灣站統計，清明連假的進站人數已較過年期間成長約25%，不過自4/8刑事警察局公布楓林網遭查封起，全站的進站人數更不斷攀升，9日非會員進站人數再度大漲50%，達近三個月以來的最高峰，顯示除了疫情影響外，的確有一大群潛在使用盜版網站的民眾湧入。

負責經銷愛奇藝台灣站的歐銻銻娛樂董事長范立達對此表示，OTT業者長期致力於打擊盜版，政府也不再姑息不法份子侵害正版業者著作權的問題，對正版平台是一大激勵，藉此也再次呼籲閱聽眾一起支持正版，合法平台也有許多優質的免費內容，不妨嘗試另一種選擇，體驗更好的觀影品質。

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