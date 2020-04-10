　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

楓林網「有抄有差」　OTT平台單日進站人數漲幅飆破100%

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼數位電視,數位匯流,有線電視,OTT（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲盜版影音網站陸續關站後，合法OTT平台流量漲幅飆破100%（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

隨著新冠肺炎疫情持續升溫，許多民眾選擇宅在家中追劇防疫；不過先前有許多消費者為了「省錢」，因此選擇收看盜版影音網站，隨著各大盜版網站關站後，這些消費者才願意轉向正版OTT平台收視。根據KKTV統計，隨著9日各大盜版網站關站後，當日平台流量增長幅度達105%；而愛奇藝台灣站9日的漲幅則有50%。

KKTV表示，4/8下午楓林網被查封之後，當天進站人數衝高，單日流量超過50%，隨著9日三大盜版網站關站後，當日流量更是遠超假日，增長幅度高達105％！從數據中可以觀察到台灣有很大一群使用盜版網站看劇的民眾在失去追劇平台後，轉向使用合法平台。

KKTV指出，理解大家想看很多劇的渴望，一直以來KKTV非常努力引進豐富的內容給用戶們。在版權費用與預算限制條件下，也希望大家多多支持正版，以行動支持「使用者付費」的觀念，讓產業有正向循環。

而根據愛奇藝台灣站統計，清明連假的進站人數已較過年期間成長約25%，不過自4/8刑事警察局公布楓林網遭查封起，全站的進站人數更不斷攀升，9日非會員進站人數再度大漲50%，達近三個月以來的最高峰，顯示除了疫情影響外，的確有一大群潛在使用盜版網站的民眾湧入。

負責經銷愛奇藝台灣站的歐銻銻娛樂董事長范立達對此表示，OTT業者長期致力於打擊盜版，政府也不再姑息不法份子侵害正版業者著作權的問題，對正版平台是一大激勵，藉此也再次呼籲閱聽眾一起支持正版，合法平台也有許多優質的免費內容，不妨嘗試另一種選擇，體驗更好的觀影品質。

►盜版影音網站陸續關站　本土合法OTT業者流量增長35%

►楓林網被抄家沒關係　台OTT平台合法正版也能免費追劇

ET快訊
南韓網友罵爆譚德塞！強力聲援：台灣才有資格對WHO大聲
台灣女孩林薇「反擊譚德塞」　蔡英文暖心回應了！
口罩抵歐！「歐盟大秀台灣國旗」　打臉WHO狂讚：困境展現團結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星「4曲面螢幕」專利曝光！視覺上實現無邊框

AirPods 傳出新舊無法配對！　原因是韌體需要一致

楓林網「有抄有差」　OTT平台單日進站人數漲幅飆破100%

用3D列印挺醫護　社群集結民間力量印防疫面罩配件

LG 新機超心機！　官方僅透露「雨滴」相機與簡約時尚設計

三星新平板Galaxy Tab S6 Lite韓國搶先上架！配10.4吋大螢幕、支援S Pen

保存聊天內容免截圖！Google Chat添訊息「轉寄」功能　一鍵秒存至Gmail

元太科技攜手Visionect合作　推出「居家辦公助理Joan Home」

Google Pixel 4a詳細規格曝光！配5.8吋螢幕、高通S730處理器、18W快充

歐盟版權改革第一槍！　法國競爭管理局對 Google 祭出新規範

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

三星「4曲面螢幕」專利曝光！視覺上實現無邊框

AirPods 傳出新舊無法配對！　原因是韌體需要一致

楓林網「有抄有差」　OTT平台單日進站人數漲幅飆破100%

用3D列印挺醫護　社群集結民間力量印防疫面罩配件

LG 新機超心機！　官方僅透露「雨滴」相機與簡約時尚設計

三星新平板Galaxy Tab S6 Lite韓國搶先上架！配10.4吋大螢幕、支援S Pen

保存聊天內容免截圖！Google Chat添訊息「轉寄」功能　一鍵秒存至Gmail

元太科技攜手Visionect合作　推出「居家辦公助理Joan Home」

Google Pixel 4a詳細規格曝光！配5.8吋螢幕、高通S730處理器、18W快充

歐盟版權改革第一槍！　法國競爭管理局對 Google 祭出新規範

酒店停業「害死一票人」　經紀人氣炸：不能開工我們要吃什麼

《夫婦世界》小三私下超反差！傳「泡麵照」挑釁健身教練崩潰了

JHBL／猛飆41分無緣4強　信義曾則貴差點成金華殺手

好萊塢男星為了周興哲　赴日驚遇暴風雪

資本從2千萬虛增到25.2億！萬寶祿生技女董座涉詐欺賣股　羈押禁見

「台灣BOX」抗疫插管箱將量產　3暖醫無償設計找工廠被當詐騙...直到遇見他

JHBL／女子4強對戰卡司　民族對永仁、復興碰七賢

三星「4曲面螢幕」專利曝光！視覺上實現無邊框

航空業指名熱區　1500萬元入住「小中悅村」高級住宅區

拒繳贈與稅67萬元　鄧姓女子經行政執行署台南分署聲請管收獲准

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

3C家電熱門新聞

4款新iPhone規格、售價曝光

台OTT平台合法正版也能免費追劇

美政府拍板！同意Google使用連台灣海底電纜

「Bean」沒有你想像中平凡！　三星新耳機不只降噪還便宜

本土合法OTT業者流量增長35%

iOS 14重磅新功能曝光！免下載可預先試用App功能

「經典鍵盤超威」老果粉才懂　網推爆

Sony Xperia 1獲「紅點」產品設計獎

Google Pixel 4a詳細規格曝光！配5.8吋螢幕、高通S730處理器

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

Sony WH-CH710N登台

除了居家辦公　三家台科技公司還做了這些防疫準備

OPPO粉餅耳機4/22上市

搶攻高端手機市場！　OnePlus 8 系列曝價格

更多熱門

相關新聞

本土合法OTT業者流量增長35%

本土合法OTT業者流量增長35%

繼楓林網被破獲下架後，幾個盜版影音網站為了避風頭暫時關站求自保；許多劇迷、電影迷開始尋求合法平台收視，根據台灣本土OTT業者LiTV線上影視統計，該平台因此流量大漲了35%。

《國際橋牌社》氣炸提告楓林網

《國際橋牌社》氣炸提告楓林網

OTT訂閱、取消訂閱一站完成

OTT訂閱、取消訂閱一站完成

台OTT平台合法正版也能免費追劇

台OTT平台合法正版也能免費追劇

「楓林網」遭下架　老司機曝「關鍵環節」

「楓林網」遭下架　老司機曝「關鍵環節」

關鍵字：

楓林網OTTKKTV愛奇藝台灣站盜版

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

阿滴硬起來拆台譚德塞！募款400萬「刊登紐約時報」

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面