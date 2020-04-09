OTT訂閱、取消訂閱一站完成　OVO直接推整合方案

▲OVO推出了「跨平台整合訂閱」與「跨平台7天鑑賞期」方案。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

防疫少出門多看劇，但是台灣OTT服務眾多，怎麼訂更划算？越來越多影視串流進入取消試用期，消費者訂閱後想取消過程卻很麻煩；台灣串流電視平台OVO，推出了「跨平台整合訂閱」與「跨平台7天鑑賞期」方案，結合四季線上與friDay影音推出全新「鑽石VIP」方案，訂閱和取消訂閱，都能在OVO平台一站完成。

另外，還有捆綁OVO電視盒的訂閱方案，這次首度比照網購7天鑑賞期，期限內硬體跟內容都能全額退費。為了讓消費者跨平台整合訂閱更方便、更優惠，OVO鑽石VIP結合四季線上與friDay影音，支援電視盒與行動裝置跨螢觀看，每月只要249元。

根據最新出爐凱度洞察與LifePoints合作的《台灣OTT市場隨選影視戰況分析》發現，台灣民眾近四成透過「電視機」觀看影音串流節目。每人平均使用3.2個影音平台，26%的民眾表示有付費，平均付費使用1.7個平台；電視用戶平均花費最高，達到每月406元，其次為電腦用戶的每月361元，而使用平板或手機觀看的用戶付費金額則相對較低，分別為317元與316元。

近期因新冠肺炎疫情，有21%使用者更頻繁收看串流影音，願意「付費使用」OTT影音平台的比例，也從三個月前的26%提升至35%。

只不過台灣OTT發展邁入第四年，付費訂閱比例依然落後於美國與中國大陸。相較於美國華爾街日報的數據，近七成美國人訂閱OTT服務，訂閱平台平均達 3.6 個。台灣付費訂閱比例無法快速提升的主因，可能在於台灣各大OTT業者山頭林立，優質分眾內容散於各大OTT服務中，民眾若要滿足其影視閱聽需求，可能要訂閱多個OTT，不但費用昂貴，且不方便管理，經常忘了續約，當沒有觀看需求時還得到各個平台取消。同時，市面上主流OTT也逐漸取消免費試用期，更不利於付費訂閱推廣。

也因此，OVO將扮演扮演跨平台、跨裝置訂閱服務整合角色，藉此提升台灣消費者付費訂閱的意願。

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