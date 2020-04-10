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不滿網友罵「滾回大陸去」　陳玉珍又怒了！再槓蘇貞昌：來公開辯論

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▲國民黨立委陳玉珍質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前稱中華民國是國家、台灣不是，讓行政院長蘇貞昌痛批他不夠格當台灣的國會立委。陳玉珍10日質詢時提到，對於年輕網友會罵他「滾回中國大陸去」，問題出在教科書沒有教「中華民國福建省」。她在質詢時再度槓上蘇貞昌，還邀蘇貞昌公開辯論

陳玉珍10日在立法院質詢時，主動提起被蘇貞昌嗆不夠格當台灣的國會立委一事。她稱自己看了很多網友留言，雖然有部分網友批評，但自認底氣十足，面對網友要她「滾回中國大陸去」，思考後發現，問題出在國中教科書裡面，沒有提到中華民國底下有一個「福建省」，教育的影響很重大。

面對陳玉珍頻頻提到「中華民國是國家但台灣不是」等說法，蘇貞昌態度相當強硬，「當全世界讚譽台灣是防疫做得最好的國家的時候，如果國會議員講台灣不是國家，我認為她不夠資格當國會議員。」他強調，尊重言論自由，但完全不贊成台灣不是國家的說法，但對於要陳玉珍滾到哪裡去的說法，也不同意。

面對蘇貞昌批評，陳玉珍火氣也很大。蘇貞昌指出，陳玉珍領的是台灣人民的血汗錢，她怒插話，「我領中華民國血汗錢！」蘇貞昌問她領中國教育部的錢，敢不敢在北京講中華民國？陳玉珍怒嗆，「我敢！」她再強調自己也有領日本交流協會的錢去留學，也敢在日本講中華民國。不過，蘇貞昌再嗆，「妳在日本我相信妳敢講（中華民國），但妳在中國敢嗎？」

面對蘇貞昌砲火猛烈，陳玉珍怒火也越燒越旺，要蘇貞昌不要佔用她質詢的時間，還要蘇貞昌「公開辯論」。

陳玉珍會後受訪時強調自己非常生氣，質詢目的是要傳達離島子民心聲，「我沒有要跟他吵架。蘇院長是不是擔心520的位置，所以一直要講這些事情，鞏固閣揆位置，不然他何必呢？這是怎麼回事，這麼焦慮一直談這些問題？」她稱蘇貞昌不停辯駁浪費質詢時間，「我非常生氣，我跟他說你如果要辯論有中華民國、台灣，那到外面公開辯論，這是我的質詢時間，蘇院長這樣子很沒有風度，我很生氣。」

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