快訊／「假冒台灣向譚德塞道歉」！大陸網友竟稱：挺好玩的，大家裝得像一點

突發中心／台北報導

世界衛生組織秘書長譚德塞日前用3分鐘時間狂轟台灣，聲稱台灣對他進行各種人身攻擊、種族歧視、霸凌等，而隨後又有網友以台灣名義向譚德塞道歉，引發社會嘩然。對此，調查局查出，該帳號來自大陸。

▲調查局召開「調查局查獲大陸網軍假冒台灣網民攻訐世衛組織秘書長譚德賽」記者會（圖／記者張榮恩攝）

該帳號指出，「我是台灣人，我為台灣人這樣惡毒攻擊譚徳塞而感到無比羞恥，我代表台灣人向譚德塞道歉，乞求他的原諒。」、「我是台灣人，我為台灣人這樣種族歧視惡毒攻擎譚德塞而感到無比羞恥，我願意代表台灣人向譚德塞和所有黑人群體道歉，乞求他的原諒。」對此，調查局表示，經查該帳號來自大陸，而該帳號發文後竟然還說：「這樣挺好玩的，大家裝得像一點。」

調查局表示，「大陸電台以模板方式大量散佈，並請「大家裝像一點」、「這樣挺好玩」，陸續開始有很多人陸續轉貼文，更進階版用我們國民身分證，國民健保卡，目前累積已近百則道歉貼文，估計帳號約有44個以上的，貼文數量仍至少100，仍在增加中，而實際上並沒有找到相關攻擊譚德賽的文章，有媒體貼出來說是PTT有在攻擊，但那都是在3/27後的資料，所以有關譚德賽說的三個月前的攻擊沒有找到。」

調查局也提到，「使用模板假訊息攻擊，二月中就開始的第一波攻擊，這也不是現在才開始，有些帳號Twittrer已經開始在下架了。」而調查局也表示，「有關這個大陸的網民帳號散播假道歉文，目前作法就是跟推特聯繫有關假的部分，希望可以封鎖或下架，畢竟現在查不到人是否在台，因為法令關係只能下架。」

另外，調查局也表示，「假設是台灣人去轉貼這種假的道歉文，如果是台灣人散布貼文的話，就是說，台灣人是沒問題，他自己說代表台灣人，是他自己的論述，對這件事球表達的發言，不過還沒找到台灣人轉貼這個貼文，目前找到幾乎都是大陸網民的帳帳號。」

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