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醫列15邦交國反擊譚德塞種族歧視論　「我們應該是最友好的國家」

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記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）罵台灣風波，掀起世界各國網友熱議。經營臉書醫療粉專「MedPartner美的好朋友」的醫師，9日晚間PO文列出台灣15個邦交國，忍不住感嘆「一直以來我們都是被拋棄跟歧視的啊，說我們歧視有色人種真的是怪怪的啦。」

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞在記者會上花了3分鐘指責台灣對他人身攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

根據外交部網站公布的資料顯示，目前我國的邦交國家亞太地區有馬紹爾、諾魯、帛琉、吐瓦魯；非洲地區為史瓦帝尼（原為史瓦濟蘭）；歐洲地區是教廷；拉丁美洲及加勒比海地區包含貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森國。

請繼續往下閱讀...

譚德塞在8日的記者會上公開指責台灣人對他人身攻擊，甚至歧視黑人身分，掀起國際正反意見討論。「MedPartner美的好朋友」醫師9日晚間在臉書PO文列出台灣15個邦交國，並無奈表示，如果真的要用有色人種的比例來算，台灣應該是最友好的國家了，「可能連非洲國家的邦交國有色人種比例都還輸我們。一直以來我們都是被拋棄跟歧視的啊，說我們歧視有色人種真的是怪怪的啦。」

我國邦交國總數。（圖／翻攝自外交部網站）

▲我國邦交國總數。（圖／翻攝自外交部網站）

網友們看完文章也紛紛跟著留言力挺，「用邦交國來證明台灣沒有歧視」、「亂說，我們很多神明都是黑色的」、「這篇我看到笑了，不知道為什麼」、「不給進國際組織不就是活生生、血淋淋的歧視嗎」。

不過，「MedPartner美的好朋友」醫師也曾PO文提醒，譚德塞在全世界反中、反WHO的狀況下，單挑了一個被他們打壓沒辦法參與的台灣出來攻擊，「我們一定要很小心這一波的輿論攻擊，不要讓他成功轉移焦點，甚至是傷害到黑人族群以及非洲國家對台灣的印象」，這種對黑人歧視的操作效果，一直以來都是非常強大的，而且不是只有非洲黑人，在很多國家都有黑人族群，「如果引發後續效應，對台灣來說絕對是很不利的事情。」

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