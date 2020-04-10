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66年家用空調底蘊！三菱電機堅持4大MEQ工匠精神　網推：低調好牌

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

消費中心／綜合報導

炎炎夏日中，最怕遇到就是空調故障，市面上許多他牌冷氣為了減少成本，都會對外大量採購各種廠牌的零件，再進行組裝販售，然而卻難以完全達到品質的掌握。對此，三菱電機空調始終堅持MEQ（Mitsubishi Electric Quality）工匠精神，利用綜合電機製造商的優勢，珍惜每一個零組件的製作，細心把關每個質量，堅持自產自製關鍵零件，打造一台台具有匠人靈魂的空調，同時在出廠前都須經過嚴苛考驗，成為日本人信賴的好品牌。

▼三菱電機堅持4大MEQ工匠精神，打造一台台具有匠人靈魂的空調。（圖／品牌提供，下皆同）

▲▼ 。（圖／品牌提供）

三菱電機MEQ工匠精神四大特點

一、 60年領先空調精工技術：
從1954年三菱電機推出第一台家用空調以來，不斷研發、突破，66年來掌握雄厚空調技術以及「實戰經驗」，最知名的就是現行許多家用空調所採用的橫流風扇，即為三菱電機所研發出來的代表技術，其中以採用橫流風扇設計之代表性產品「霧之峰」空調為例，已有52年品牌歷史並受到金氏世界紀錄認定為世界最長壽空調品牌。

二、 、堅持自製關鍵零件：
除了關鍵零件自製自產外，全球市場50%以上的空調品牌，都會採用三菱電機功率半導體，關鍵部品壓縮機也被許多知名品牌選用，就是因為三菱電機的技術受到業界認可。因為始終堅持MEQ精神，讓三菱電機推出的靜音大師、霧之峰、禪等系列空調都廣受好評，讓許多日本人在購買空調時，都會將三菱電機放在優先名單之中，根據品牌市場調查報告顯示，銷售更是屢創佳績。

三、 100%嚴格的極限情境測試：
空調在研發階段皆經過比日常使用更極端的測試，確保設計經久耐用，包含雷擊、鹽蝕、雨擊、耐焰等，可符合不同居住環境的使用者需求。進入生產階段至出廠前，每台機器都會由工廠職人一一檢測，確保空調送至消費者手上時，是狀態良好空調。

四、 品質與保修保證：
三菱電機所有家用空調產品皆提供10年壓縮機保固、7年室內外機控制基板保固以及全機零件3年保固，對每台空調的責任延伸至售出後，如果照顧自己孩子一樣不輕易放手，提供超長保固，讓顧客感受到三菱電機對每台空調的執著與堅持。

以目前三菱電機的空調系列中，最受歡迎的就是 2019年新款上市的靜音大師GR系列，提出世界首創，市場最先進的防污技術—「DBC奈米複合塗層」（Dual Barrier Coating）: 同時阻擋灰塵與油汙兩種類型髒污，更耐久使用、防止電費浪費。超靜音運轉再搭配奈米白金抗菌濾網可吸附異味，讓室內空氣更加清新，最重要的是10年壓縮機保固，以及7年室內外機控制基板保固，讓你不用擔心保固期間的維修大小事，此外像是霧之峰、禪系列也是一致獲得消費者好評的系列商品，三菱電機的空調就是品質最佳保障的完美匠心藝商品。

▼靜音大師GR系列

▼靜音大師HS系列 冷專系列



▼靜音大師GE系列。



▼霧之峰產品。



▼禪系列產品。



▼三菱電機品質真的很好，運轉時幾近無聲。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

除了提供基本冷暖氣機能之外，在台深耕多年的他們，三菱電機堅持「MEQ匠心三定律 超耐久 超效能 超舒適」，從設計研發至產品出貨貫徹MEQ理念並加以進化，以成為空調業界的先鋒為目標持續精進。

正因為這樣的堅持，多年來經過許多消費者的考驗，才能創造出三菱電機空調的好口碑，讓許多台灣消費者在購買新機時，都會優先考慮三菱電機空調系列，有許多網友也時常分享自己使用的經驗，大讚三菱電機「品質真的很好，運轉時幾近無聲」、「在台灣真的是低調好牌，希望有更多人能入坑」。

三菱（圖／品牌提供）

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