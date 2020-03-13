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「三菱電機系」神人詳解百年歷史　66年空調厚底蘊連龜毛日本人都信任

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▲▼三菱電機。（圖／品牌提供）

▲三菱電機的家用空調在出廠前都會經過100%運轉測試（圖／品牌提供，下皆同）

科技中心／綜合報導

空調在居家生活中絕對是不可或缺的一項家電，好品質的空調不只能帶來優質的居住環境，低噪音的設計也能讓夜晚安靜好入眠，尤其是日系品牌空調更是一般消費者優先考慮的品牌。對此，有網友就提問，「來台的日系品牌空調中，三菱電機在日本銷售很好，真的嗎？」，文章一出直接釣出「三菱系網友」回答，「不意外，三菱電機已經創立近百年，推出家用空調也有66年雄厚經驗，論底子決不輸人。」，立刻引起無數家中使用三菱電機的網友熱烈討論。

三菱系網友直接丟出三菱官網補充，從1921創立的三菱電機其實已經有近百年歷史，是許多日本人信賴、首先考慮購買的家電品牌。但對於台灣人來說，「三菱集團」品牌真的太龐大，舉凡車子、啤酒、筆等等，都在該集團生產的範圍內。內行網友指出，其實三菱系列的公司並非一個真正意義上的企業集團，比較像一個企業聯盟，彼此之間並無從屬關係，台灣人最常搞混的就是三菱電機跟三菱重工兩個品牌。

雖然同樣都是在三菱集團底下，但三菱重工是從造船起家，屬於綜合機械製造商，而三菱電機從66年前就推出第一台冷氣，經過66年的經驗累積、時間考驗，推出靜音大師、霧之峰、禪等系列，強調「MEQ匠心三定律超耐久、超效能、超舒適」，成為日本人信賴的品牌，在日本的銷售一直都是名列前茅。

▲▼三菱電機。（圖／品牌提供）

▲每台出產的商品，背後都充滿三菱電機對品質的堅持。

此外，日本人追求臻至完美的精神，也反映在他們對於產品的品質堅持。三菱電機堅持自產自製關鍵零組件，從半導體、馬達和壓縮機都是自家研發生產，出場前都需要經過100%運轉測試，網友表示對日本人來說這樣的品牌精神自然值得信任。甚至日本知名清酒品牌《獺祭(だっさい)》都是使用三菱電機的產業用除濕機與相關空調換氣設備，來達到精密的溫濕度控制，以造就穩定的製酒環境。

▼三菱電機採用業界獨家Easy Clean拆清結構設計，清洗起來十分便利毫不費工。

▲▼三菱電機。（圖／品牌提供）

▼拆洗分解圖。

▲▼三菱電機。（圖／品牌提供）

該網友詳細的解釋三菱電機的小知識，讓網友跪在螢幕前直喊，「你三菱電機系？」、「我一直以為三菱電機跟重工是同一間公司！」、「日本人都信賴我也想試試看」；而有家裡同樣使用三菱電機空調的網友現身說法，「家用空調都有10年壓縮機保固及7年控制基板保固，一台真的可以用超久」、「大推靜音大師系列，真的超安靜，吹起來很舒服」、「三菱電機的清洗超方便，網路上大推易拆易清的DIY清潔方式，不用再花錢請人清」。

三菱（圖／品牌提供）

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