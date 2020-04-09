譚德塞還能忍30年　張雅琴狂嗆：你以為你是秦始皇啊！

▲張雅琴嗆譚德賽。（圖／翻攝年代晚報）



記者蔡文鈴／台北報導

世界衛生組織譚德塞在記者會上飆罵台灣，掀起國內群起激憤。對此，資深主播張雅琴9日在新聞節目中開轟譚德塞，「台灣不是塑膠做的」。

針對譚德塞控訴受到台灣擊甚至被歧視，張雅琴在《年代晚報》回嗆，台灣不是會有種族歧視的地方，而且我們的總統蔡英文還很有風度邀請你來台灣看看。

而譚德塞指被台灣攻擊三個月之久，但是還可以再繼續忍下去「3年、30年、300年也可以忍」，張雅琴則諷刺，「你說你忍了三個月，還可以再忍30年，我看你連一個月都撐不下去，你還以為你可以在位30年啊，別鬧了！你以為你是秦始皇啊！」

張雅琴說，台灣人的美德就是「吃人一口，還人一斗」，但譚德塞不還，還反咬一口，並喊話，「我要講一件事，台灣不是塑膠做的，我們不是軟芭樂，這整個事情簡直是一場鬧劇。」

其他人也看了這些新聞....

► 譚德塞狂罵台灣3分鐘 蔡英文回應了

► 譚德塞痛罵台灣3分鐘 外交部700字反擊：立即向我國道歉

► 行政院反擊譚德塞：台灣被WHO放棄也不可能種族歧視



相關新聞...

► 台灣長期照顧譚德塞家鄉 3月才幫衣索比亞交換生解決145萬醫藥費

► 全球75萬網友連署轟下台...美媒爆黑歷史！譚德塞委屈「全推給台灣」

► 譚德塞飆罵台灣3分鐘 國民黨怒嗆：沒證據就把所受抨擊推給台灣

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！