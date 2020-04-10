邱毅力挺譚德塞　諷台灣「一哭、二鬧、三上吊」搞丟國格

▲前立委邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日在例行記者會上，花3分鐘痛批台灣對他人身攻擊、種族歧視，引起我國人民不滿，總統蔡英文跟外交部也出面表達抗議。不過，前立委邱毅出面挺譚德塞，反嗆是台灣人「一哭、二鬧、三上吊」，搞丟台灣的格調和尊嚴。

「是什麼樣的變態心理，是什麼樣的愚昧無知？」邱毅10日在臉書表示，台灣一方面說要爭取加入WHO，或者是世界衛生大會（WHA）的觀察員，另一方面卻天天辱罵WHO、動員網軍修理譚德塞，羞辱對方是「黑鬼（Nigger）」，「還像井蛙般的狂言，要陳時中取代譚德塞擔任WHO秘書長」。

邱毅開罵，這些舉動中於讓譚德塞忍不住反擊回嗆，公開大罵台灣當局胡鬧，「綠蛆綠媒又呼天搶地的喊冤。像這般『一哭、二鬧、三上吊』的低劣表演，想憑此就能鬧進WHO，真是幻想的天方夜譚？」邱毅認為，經過這一次的風波，把台灣的格調和尊嚴都搞沒了，也把台灣往國際組織的路全給堵死了。

邱毅痛批，綠蛆綠媒一邊力挺蔡英文辣台妹，一邊替衛福部長陳時中瘋狂造神，攻擊大陸沒人權限制言論自由。結果連評論陳時中抗疫政策的自由都沒有，還敢自稱「自由民主的燈塔」?「對陸生在自個兒微信聊天的玩笑話，也刻意地截圖大肆宣傳，渲染成陸生恐嚇陳時中，離譜的是也動用檢警立案偵辦，這又算那門子的言論自由」。

邱毅指責，綠蛆、綠媒天天搞仇中恨中，又抱怨大陸網民仇台恨台。看到大陸軍機繞台、航母行經台海，「暗地裡嚇得屁滾尿流，枱面上又喊打喊殺假扮勇敢，最後是連服兵役的義務都躲，還呼籲香港廢青來台灣當兵，讓港台廢青一起抱團取暖」。