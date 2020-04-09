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台灣協助培訓衣索比亞醫事人員　卻被譚德塞罵「種族歧視」

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▲▼台灣協助培訓衣索比亞醫事人員。（圖／翻攝自Facebook／三軍總醫院）

▲台灣協助培訓衣索比亞醫事人員。（圖／翻攝自Facebook／三軍總醫院）

記者王致凱／綜合報導

出身衣索比亞的世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），公開指控台灣對他抱有種族歧視、人身攻擊，引起國際譁然。事實上，台灣在醫療領域長年對非洲進行援助，包括協助培訓來自衣索比亞的專業醫療人員。

世衛組織（WHO）近日遭批評在疫情爆發初期判斷失誤，導致新冠病毒蔓延全球，而譚德塞本人也成為眾矢之的。譚德塞8日在日內瓦WHO總部主持記者會時，公開指責台灣及外交部過去3個月對他進行人身攻擊，包括各種媒體評論，為他冠上各式稱號，或稱呼他為黑人等，令他無法忍受。

譚德塞於1965年出生於前衣索比亞帝國阿斯馬拉（Asmara，現獨立為厄利垂亞首都）。他於1986年取得阿斯馬拉大學生物學學士後，陸續又於1992年和2000年在英國取得倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）傳染病與免疫學碩士、諾丁漢大學（University of Nottingham）社區衛生博士學位，曾任衣索比亞健康與衛生部長和外交部長，專業領域為微生物學。

▼WHO秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO,譚德塞,世界衛生組織。（圖／達志影像／美聯社）

根據中央社報導，雖然譚德塞批評台灣對他有種族歧視，但事實上，台灣多年來透過半官方或非官方管道協助衣索比亞，範圍包括醫療衛生、營養糧食、教育、兒童與女性權益、水資源、急難救援物資等。

例如，國際合作發展基金會2018年「友好國家醫事人員訓練計畫」就有5名衣索比亞籍人員參訓，地點包括馬偕醫院小兒科和三軍總醫院婦產科，相關費用由國合會與外交部負擔。國合會指出，是課程不同，5名學員在台受訓1至3個月，除了醫院出資外，機票、津貼、保險等就花費近7萬元。

除了國合會外，包括家扶基金會、世界展望會、在台北設有辦事處的無國界醫生組織，或其他慈善、宗教團體，長年來透過募款、認養、當地協作等方式，將台灣民眾的善意傳達到衣索比亞，並轉化為具體成果。

面對譚德塞指控，外交部表示，「譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部要表達強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議。」

外交部強調，「我國為成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動國人針對WHO幹事長本人進行人身攻擊的情事，更不可能發表任何種族歧視的言論。」

總統蔡英文也透過臉書回應說，「對於今天台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，我要表達強烈的抗議。台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。」

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