北市有82家酒店、舞廳！黃珊珊今晚帶隊稽查　不配合防疫可罰15000元

▲黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市酒店公關驚傳確診新冠肺炎（COVID-19）後，指揮中心9日宣布，為維護民眾健康，即日起酒店、舞廳全面停止營業。對此，北市副市長黃珊珊9日下午指出，中央已經是停業要求，就依照命令辦理，今晚會做強力稽查，若沒有配合防疫，可依傳染病防治法開罰3千至1萬5000元。

對於中央發佈酒店、舞廳停業政策，黃珊珊表示，會造成停業、失業無薪假，若這是必要措施，呼籲應給這些人相關補償，因不管任何人還是有生存需求，應該顧及生計。黃珊珊補充，北市只能盡力，有提供千人就業方案，但她認為應照傳染病防治法給予補償。

黃珊珊說，其他行業目前為止，在營業範圍之內有做基本防疫工作，警察都有在勸導，相關防疫措施，要求實名制做不到，也沒有處理罰則，也沒什麼用，主要還是用聯合稽查。她強調，任何行業都有傳染風險，不是只有這些行業。

根據商業處統計，北市登記酒店72家、舞廳10家。黃珊珊說，每天都在稽查特殊行業，只不過他們晚上生意也不會好，很多人都自動休息，以前可以營業6、7天，現在營業2、3天。最後她說，要人家停業必須強力作為、徹底執行，執行是一回事，但是生計還是要顧，照顧市民基本權利。