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確診女公關幕後老闆曝！黑幫大哥拼轉型　衝28年擁3高檔酒店...身家破6億

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▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

▲有酒店公關確診前到北市高檔酒店上班，知情人士透露「店老闆身家破6億」。（圖／資料照／圖非當事店家）

記者邱中岳／台北報導

北市1名酒店女公關疑似染上新冠肺炎（COVID-19)後，在確診前又在北市某高檔酒店上班，8日衛生單位上門稽查，而該酒店幕後老闆曾是幫派大哥，最後在菲律賓期間認識一批從事酒店業的香港朋友，進而回台後開始創業經營酒店，打拼28年後擁3家酒店，身家估破6億。。

據了解，疑染病的酒店公關，確診前曾在北市某知名高檔酒店上班，酒店幕後老闆曾經是1名幫派大哥，因到菲律賓期間認識「做酒店」的香港朋友，學習到經商之道後返台發展。

▲▼台北市酒店女公關確診，現場進行消毒。（圖／記者邱中岳攝）

▲遭爆有疑似確診公關上班的酒店幕後老闆，在菲律賓學習「經營酒店」返台發展。（圖／記者邱中岳攝）

該名老闆在1992年左右返國後，在南京東路上經營酒店，後來該更自己成立經紀公司，並培訓自家公關小姐坐檯，並轉型做高檔商務酒店，有人透露「他身家估計破6億元」。

而該名酒店老闆經營酒店生意約28年，光台北市就有3家高檔禮服店，近年來也淡出酒店業，將主力放在轉投資房地產。

根據熟識該名老闆的友人透露，「該名老闆平時做人低調，對朋友也義氣相挺」，8日當天晚上獲悉衛生單位上門，也要求員工緊急關門，並居家隔離14天。

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