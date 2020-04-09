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「今晚不用來了」酒店小姐補睡中驚醒...轉戰飯局妹　經紀嘆：1小時損失3千

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▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

▲全國酒店、舞廳即日起停業，經紀公司搖頭，一小時損失3千元。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

8日晚上驚傳有酒店公關疑似染新冠肺炎（COVID-19）還到酒店上班，衛生單位當晚與警方到女子上班的酒店進行了解，衛福部9日宣布全國酒店與舞廳即日起歇業，有公關透露，「這下可能要轉當飯局妹兼差了。」

據悉，該名疑似染病的酒店公關，因長相甜美交際手腕又好，曾經待過北市多間知名高檔酒店，但卻在疑似有肺炎症狀後還跑到酒店上班。

▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

 ▲全國酒店、舞廳即日起停業，公關小姐補眠時獲悉，無奈表示「只能轉當傳播妹兼差」。（圖／資料照）

衛生單位在8日晚上9時許，會同警方前往該店進行了解「感染源」，清查時間大約50分鐘左右，最後該酒店也無奈清場，並配合政府即刻停業。

負責安排公關上班的經紀公司人員透露，目前疫情嚴重，所以也馬上告知旗下公關即日起「不用上班」，1家旗下掌握上百名公關的經紀公司透露，「一個小時瞬間損失超過3千元。」

▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

▲全國酒店、舞廳即日起停業，讓許多公關以及經紀公司大嘆無奈。（圖／資料照）

1名酒店公關透露，原本早上還在補眠，沒想到突然接到經紀公司電話說不用上班，目前也將另謀出入找其他工作兼差。

據悉，酒店、舞廳停業後，超過3千名公關將面臨失業，有些公關可能轉做飯局妹或者傳播妹，陪客人到私人招待所喝酒。

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