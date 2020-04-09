「全國酒店、舞廳停業」　酒店業者驚：停多久？泊車少爺苦笑：去開計程車

▲衛福部宣布全國酒店、舞廳停業，酒店泊車嘆：「我要去開小黃了」。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市酒店公關疑似染新冠肺炎（COVID-19）還到酒店上班，衛生單位8日晚上與警方到女子上班的酒店進行了解，現場還有50名酒客以及30多名公關小姐在場，衛福部9日宣布全國酒店與舞廳即日起歇業，讓酒店業者無奈搖頭。

據悉，該名疑似染病的酒店公關，因長相甜美交際手腕又好，曾經待過北市多間知名高檔酒店，但卻在疑似有肺炎症狀後還跑到酒店上班。

▲衛福部宣布全國酒店、舞廳停業，酒店幹部紛喊：「只能乖乖配合」。（圖／資料照）



衛生單位在8日晚上9時許，會同警方前往該店進行了解「感染源」，清查時間大約50分鐘左右，最後該酒店也無奈清場，並配合政府即刻停業；該酒店員工以及公關也將進行14天居家隔離。

衛福部長陳時中9日表示，「全國酒店、舞廳，即日起停止營業」，除了讓該店家無奈之外，其餘酒店也感到相當無言，得知此事後頻頻搖頭。

有酒店幹部指出，政府宣布全國酒店、舞廳停業，但卻都沒有宣布停業多久，且突然宣布讓許多店家、公關措手不及，包括連負責公關的經紀公司也要另謀出路。

▲衛福部宣布全國酒店、舞廳停業，酒店業者感嘆，這次比SARS還嚴重，只能配合政府了。（圖／資料照）



在酒店負責泊車的1名少爺表示，突然說即日起停業，這樣也只能另外找暫時兼差的工作賺錢，更笑稱「這樣我要去開計程車了」。

酒店業者透露，在SARS期間也沒有發生酒店因為疫情關係停業，但這次疫情相當嚴重，而且又傳出酒店公關疑似染病還上班，雖然無奈但也只能配合政府措施。

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