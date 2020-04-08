「武漢解封你看到了嗎？」　李文亮微博成哭牆...85萬條思念留言

▲武漢解封，大陸網友在李文亮個人微博留言表達思念。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

還記得大陸吹哨人李文亮醫生嗎？就在他離世二個月後，武漢今8日終於解封。李文亮生前最後一條微博，湧進大量留言，數十萬大陸網友在第一時間寫下心情，想告訴李文亮，「武漢終於醒了，你勝利了！」

▲吹哨人李文亮生前最後一篇留言，兩過月累積85萬條回應。（圖／翻攝微博 已故醫師李文亮）

李文亮微博最後一篇文章，停留在2月1日，當時他留言，「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診。」6天後，李文亮於2月7日永遠離開人世。他最後一篇留言，成為大陸網友抗疫精神「哭牆」，兩個月以來，有85萬則心情留言。

▲ 李文亮過世滿兩過月，武漢8日順利解封。（圖／翻攝微博 已故醫師李文亮）

就在他離世第2個月，曾拚命死守的武漢終於解封，李文良微博留言也更加熱鬧。不少網友凌晨開始留言，「武漢解封了，你在那邊好嗎？在天上有看到？」、「武漢終於康復了。那你什麼時候能回來呢~？其實你一直都沒走遠。」不少網友也對李文亮生前遭訓誡的事情，感到不公平，很多人表示「一個健康社會不該只有一種聲音」、「訓誡你的人不用受懲罰嗎？」

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▲ 李文亮過世後，清明節感傷留言也不少。（圖／翻攝微博 已故醫師李文亮）

實際上網搜尋，清明節前後，留言給李文亮次數也很多。有網友稱「李文亮是烈士，是英雄，是所有人英雄。」也有網友說，「李醫生你看到了嗎？武漢迎來春天，你卻離開了，一路好走。」

▲ 李文亮過世後，個人微博成為大陸網民另類的心情留言板。（圖／翻攝微博 已故醫師李文亮）

李文亮的微博也成為網友心情留言板，不少人上來話家常，報備上課、開車行程，聊聊每日天氣。許多人也被李文亮影響，還有醫學院的學生留言給李文亮，「成為一名醫生是我的夢想，想像你一樣優秀。」

日前，大陸國家衛生健康委員會、人力資源和社會保障部、國家中醫藥管理局上個月6日追授李文亮「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號。4月2日，李文亮被評定為烈士，希望稍微安撫支持群眾情緒。