陸委會：陸生來台有助兩岸交流　對岸片面暫停「罔顧學生權益」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸教育部下午宣布，暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升學就讀。對此，陸委會發言人邱垂正9日說明，自民國100年開放大陸青年來台生學迄今，有助陸生體驗台灣風土人情，促進兩岸和平穩定，但面對此次陸方未與我協商，就片面暫停「實在是罔顧學生權益，本會深表遺憾。」



邱垂正表示，目前台灣各大專院校註冊有8000多位陸生，有800多位已經在台灣，另有7000多位因疫情尚未來台。他說，對於中國大陸今天下午公布的政策，片面暫停陸生來台就學，我方深表遺憾，認為此舉罔顧陸生權益。

▲為關懷陸生在台生活，移民署等單位曾舉辦文化之旅活動，讓他們收穫滿滿。（圖／移民署提供）

邱垂正表示，我方歡迎陸生來台的政策始終如一，也確實保障陸生的權益，同時，「陸生透過在台學習生活，體驗台灣風土人情，增進事業，也有助於兩岸青年學生彼此認識了解，有利兩岸關係和平穩定。」

據了解，陸方理由係因疫情因素，暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作；對已在台灣高校（大學）就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀；大陸教育部還強調，當務之急，是要解決陸生返回台灣高校就讀受阻問題，切實維護他們的正當權益。

對此，邱垂正也回應，自疫情爆發以來，目前大陸多數高等院校都尚未開學，甚至要求境外的學生，再收到開學通知前，不得進入校園，「包括高考也延後一個月」，也就是說大陸主管機關在疫情仍未完全穩定情況下，不斷要求我方應讓陸生返台，這是非常矛盾不合理，不負責任的做法。

至於台灣是否會因此，對赴陸就讀的台生也採取相對應的措施，邱垂正並未做出表述。他僅強調，現階段大陸還沒開學，也有對境外、港澳台生加註另行通知，因此我方還是建議台灣學生，應在疫情與交通還有疑慮下，關注各項措施，審慎以對會比較有保障。

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