陸教育部暫停陸生赴台就讀：先解決返台就讀受阻問題！

▲台灣大學椰林大道。（圖／資料照）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸教育部9日在官網發文宣布，綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作。

陸教育部港澳台辦負責人表示，綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作，「對已在台高校就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則繼續升讀。」

負責人指出，當務之急，要解決陸生返回台灣高校就讀受阻問題，切實維護他們的正當權益。

負責人強調，大陸高校今年對台招生政策不變，有關高校招生信息已在內地（大陸）高校面向港澳台招生信息網發佈。

▼考量防疫，台大開設數位課遠距教學。（圖／台灣大學提供）



新冠肺炎疫情爆發後，中央流行疫情指揮中心宣布暫緩陸生返台就學，引起部分陸生不滿，大陸教育部也多次要求讓陸生返台就讀，並於7日表示，「我們敦促台灣當局立即改變針對陸生的不合理限制，不應片面強調防疫而罔顧陸生返校就學權利。」

陸教育部還說，台灣當局2月6日宣布暫停大陸居民赴台，而台灣各高校已於2月底至3月初陸續開學，使得大多數在台灣就讀學歷的大陸學生無法正常返校，「此舉嚴重損害了在台灣高校就讀大陸學生的正當權益，近一段時間以來廣大陸生的強烈訴求，台灣當局仍漠然處之、無動於衷、聽之任之、無所作為。」

對此，陸委會表示，因「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情嚴峻，人員移動的疫情擴散、傳播風險，對於陸生各項管理措施，是以防疫為優先考量。有關陸生返台時程，由中央流行疫情指揮中心考量整體疫情並專業評估決定。

陸委會並提到，目前各校亦推出遠距教學服務，協助無法到校上課的同學繼續學業。