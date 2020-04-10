確保防疫零破口　嘉市警稽查轄內酒店舞廳

▲配合中央防疫政策，嘉市警稽查轄內酒店舞廳營業狀況。（圖／嘉義市警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心9日宣布，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面暫停營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。為落實配合政府防疫工作，市長黃敏惠特別指示市政府建設處、警察局、衛生局、消防局等單位實施全國性的舞廳、酒店營業場所停業清查。

嘉義市警察局9日晚上9時起，配合市政府主管機關，由張樹德局長率隊，並律定由各分局分局長帶班，務必落實勤務執行，杜絕業者心存僥倖規避，不讓防疫工作產生破口，確保國人的健康平安。

防疫作戰非常時期，各項中央流行疫指揮中心的防疫措施，需要業者的配合與民眾的遵守，警察機關也會全力配合並落實執行，在此也呼籲大家，防疫期間，儘量待在家中，避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險。

防疫同治安工作一刻不得鬆懈，未來將不定期結合建設處、衛生局、消防局、民政處等單位聯合查察，加強呼籲酒店、舞廳業者，確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，造成群聚感染之風險，且依嚴重特殊性肺炎及紓困振興特別條例規定，將面臨新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，請業者配合政策暫停營業，確保防疫零破口。

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