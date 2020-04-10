主婦變酒店女公關！　鄭文燦說：歸功衛生局女官員用心揪出

▲鄭文燦謝謝女疫調揪出「主婦是酒店女公關」，掌握案例足跡。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

杜絕防疫破口，桃園市衛生局負責疫調的女性同仁，發揮女性細心的直覺，突破379個案心防，揪出確診案由活動單純的「家庭主婦」，其真正的工作身份是「酒店女公關」，成功還原其活動史，掌握案例足跡。

桃園市長鄭文燦10日於市府防疫會報指出，過去疫調過程中，曾有個案因涉及個人隱私，或擔心其接觸的親人、朋友被標籤化，致使第一輪疫調常有資料不全的情形。未來也將建議中央在疫情結束後，由公正單位監督處理疫調資料，避免侵犯個人隱私權。

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▲衛生局長王文彥報告防疫措施。（圖／市府提供）

鄭文燦說，中央流行疫情指揮中心公告自4月9日起，酒店和舞廳全面停止營業，市府已請經發局、衛生局、警察局、消防局、建管處5個單位，組成聯合稽查小組，於2日內稽查92家舞廳及酒店歇業政策落實情形。

▲桃園市政府稽查舞廳及酒店歇業政策落實情形。（圖／翻攝自網路）

首日已完成稽查55家，全數達標，10日將持續第2波盤查。市府除了感謝業者願意配合停止營業，也展現政府執行防疫對策的決心。由於上述夜生活涉及人潮複雜，且追蹤不易，市府也呼籲市民朋友減少該類活動，避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，降低感染風險。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日證實，案379例就是台北某知名酒店女公關。陳時中表示，該案本來宣稱生活單純，後來才知道是因為怕家人知道她在酒店上班，認為「確有難言之隱」。根據了解，酒店女公關已婚，家住桃園，先生1月才去中國大陸工作。

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