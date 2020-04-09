王世堅狂罵5分鐘！批譚德塞吃定台灣是國際孤兒、不敢罵美國

▲王世堅在廣播節目上痛批譚德塞。（圖／《POP搶先爆》提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

對於世界衛生組織秘書長譚德塞指責台灣對他人身攻擊，民進黨台北市議員王世堅9日在廣播節目上狂罵5分鐘，直言譚德塞「鬼主意、鬼心思很多」、吃定台灣是國際孤兒。

王世堅接受《POP搶先爆》專訪時表示，台灣人是最寬厚、最善良，絕不會罵人家是黑人，因為台灣人數十年下來，在國際社會生存，被當作是國際孤兒，沒正式的國家地位，受到這種歧視之下，更懂得去體諒各個不同的人種，台灣社會有批評譚德塞，但絕對不是批評對方是黑人。

王世堅指出，譚德塞為了保護自己，就說被迫害、故意扯種族歧視來保護自己，比想像中更可怕，不是單純當秘書長，「這個人鬼主意、鬼心思很多耶！」、「見笑轉生氣」，被指責了就推卸責任，「柿子挑軟的吃」，因為美國每年資助WHO經費高達4成、中國佔2成，「譚德塞拿誰的錢就幫誰說話」，發現美國給的更大筆，就不敢罵美國，只好乖乖被川普罵。

王世堅認為，譚德塞吃定台灣是國際孤兒，也不是WHO會員，連WHA觀察員資格都被取消，「他就是一股腦把所有的氣、他這一陣子受到的批評完全推到我們台灣」，台灣人是最善良厚道，身為黃種人，在國際間走到哪受到的歧視更多，除了是黃種人，還被歧視是國際孤兒，但台灣也走出去，產品賣出去都備受歡迎，「不像中國連醫療用品都可以作假」，恰好跟台灣劃出明顯的界線。

▲譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）