戳破譚德賽被台灣攻擊…怒嗆「臭俗辣」　李正皓：有種跟美國直球對決呀

▲世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)。(圖/路透)



記者蔡文鈴/台北報導

世界衛生組織秘書長譚德賽在記者會上飆罵台灣,掀起國人怒火,藍綠營人士紛紛出面譴責撻伐。對此,前國民黨員李正皓9日也在臉書怒轟,「譚德塞是標準的臭俗辣。」

譚德塞首次在記者會上公開點名台灣,不僅連講3次就是台灣,還罵了3分鐘「夠了!真的夠了」,他認為,最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣,台灣外交部長明明知情卻沒切割,還繼續侮辱詆毀,但目前有其他更重要的事情需要關注,「我已經忍了3個月,3年、30年、300年也可以忍」。

李正皓質疑,「什麼叫三個月前這些攻擊最主要就來自台灣」(If you want me to be specific. Three months ago, this attack came from Taiwan.)?他解釋,「今天4月9號,三個月前是1月9號,那時候台灣人攻擊的對象叫韓國瑜啦,那時誰認識什麼譚德塞還是勾丟塞?」

李正皓說,而且今天是只有台灣人批評譚德塞嗎?現在是全世界除了中國與非洲國家都在嗆譚德塞,連川普都嗆聲要抽世衛組織的銀根(美國去年捐助給WHO共4.52億美元,中國捐贈4200萬美元),請問川普什麼時候變台灣人了?

李正皓怒嗆,真的有種去跟美國還有世界各國直球對決呀,「抓小放大只敢罵台灣,這不是臭俗辣,什麼才是臭俗辣?」

其他人也看了這些新聞....

► 譚德塞狂罵台灣3分鐘 蔡英文回應了

► 譚德塞痛罵台灣3分鐘 外交部700字反擊:立即向我國道歉

► 行政院反擊譚德塞:台灣被WHO放棄也不可能種族歧視



相關新聞...

► 台灣長期照顧譚德塞家鄉 3月才幫衣索比亞交換生解決145萬醫藥費

► 全球75萬網友連署轟下台...美媒爆黑歷史!譚德塞委屈「全推給台灣」

► 譚德塞飆罵台灣3分鐘 國民黨怒嗆:沒證據就把所受抨擊推給台灣

►居家防疫,內外大掃除的時刻到了!