戳破譚德賽被台灣攻擊…怒嗆「臭俗辣」　李正皓：有種跟美國直球對決呀

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）



記者蔡文鈴／台北報導

世界衛生組織秘書長譚德賽在記者會上飆罵台灣，掀起國人怒火，藍綠營人士紛紛出面譴責撻伐。對此，前國民黨員李正皓9日也在臉書怒轟，「譚德塞是標準的臭俗辣。」

譚德塞首次在記者會上公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，他認為，最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」。

李正皓質疑，「什麼叫三個月前這些攻擊最主要就來自台灣」（If you want me to be specific. Three months ago, this attack came from Taiwan.)？他解釋，「今天4月9號，三個月前是1月9號，那時候台灣人攻擊的對象叫韓國瑜啦，那時誰認識什麼譚德塞還是勾丟塞？」

李正皓說，而且今天是只有台灣人批評譚德塞嗎？現在是全世界除了中國與非洲國家都在嗆譚德塞，連川普都嗆聲要抽世衛組織的銀根（美國去年捐助給WHO共4.52億美元，中國捐贈4200萬美元），請問川普什麼時候變台灣人了？

李正皓怒嗆，真的有種去跟美國還有世界各國直球對決呀，「抓小放大只敢罵台灣，這不是臭俗辣，什麼才是臭俗辣？」

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