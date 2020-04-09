譚德賽發言犯眾怒！　民進黨：請公開向台灣道歉

▲民進黨要求譚德賽公開道歉。（圖／民進黨臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

世界衛生組織秘書長譚德塞在記者會上飆罵台灣，並公開指控台灣發動對他個人的種族歧視言論攻擊。對此，民進黨表達最強烈的抗議，並要求譚德塞公開為不當的指控向台灣道歉。



民進黨9日透過臉書發文指出，目前全球疫情仍相當嚴峻，譚德塞身為 WHO 最高負責人，只要幹事長及 WHO 做得好，全世界都會向您鼓掌致意，畢竟全球人類的健康都會受您的影響。「我們相信，各國對您的批評，是基於您的表現是否稱職，對疫情的擴散有無責任，和膚色無關。」



民進黨表示，台灣有能力也願意共同協助對抗 COVID19 疫情大流行，但很遺憾，「您對台灣的關心，居然不是台灣的防疫表現，也不是台灣為何沒有得到 WHO 公平的對待，而是網路上對您的批評」；關於您種族歧視的指控，請恕我們無法同意，因為台灣是一個愛好自由、民主與尊重人權的國家。因為民主透明，台灣才會有好的防疫表現，我們不能加入 WHO，是世界的損失，這才是您記者會應該談論的重點。



民進黨說，譚德塞此刻語出驚人，拋出台灣對您進行種族歧視言論攻擊，重創自身國際信用與高度，也是防疫期間的最錯誤的示範；這一場疫情，是全人類共同的痛，我們共同在承擔，共同設法在挽救，我們必須有勇氣面對每一天的挑戰，等待浩劫重生的那天。Taiwan can help, Taiwan is helping, Taiwan will always be there to help。



民進黨向譚德塞喊話，「十分遺憾地，您的言論，失去世衛幹事長應該有的高度，把自己塑造成受害者更無助抵擋病毒擴散，並鄭重要求立即向台灣政府與人民道歉，停止散播仇恨的病毒。」

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